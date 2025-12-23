Nil Llop: "Estoy encantado de crear camino en el patinaje de velocidad sobre hielo"

Nil Llop alcanzó su clasificación a los Juegos Olímpicos de Invierno tras años de preparación y superación de lesiones, como resultado de un esfuerzo compartido con su familia y su equipo. El patinador catalán expresó la relevancia que tiene para él este logro, al considerar que “estar en los Juegos es el punto y final a una preparación de toda una vida, abandonando mi casa, tanto yo como mis compañeros”, citó el medio que publicó sus declaraciones. Llop destacó la dificultad añadida de competir en una disciplina con muy poca tradición en España y compartió su satisfacción por no haberse rendido tras perder la oportunidad de asistir a los juegos anteriores por una descalificación.

Según consignó el medio, Nil Llop participará en la prueba de 500 metros en la próxima cita olímpica de Milán y Cortina d'Ampezzo, sintiendo que ya ha cumplido el principal objetivo de la temporada. Pese a ello, mantiene la esperanza de superar sus marcas y sorprender en la competición. “Siempre he querido ir a unos Juegos. Ya he hecho, para mí, el objetivo más grande de la temporada, pero espero poder llegar al mejor nivel, al mejor momento y poder dar alguna sorpresa”, dijo el atleta tras su entrenamiento junto al también olímpico Daniel Milagros en la pista montada por el Atlético de Madrid en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

El trayecto de Llop, según remarcó el propio deportista en sus declaraciones recogidas por el medio, estuvo marcado por lesiones desde edades muy tempranas, lo que supuso pasar por varias cirugías. A pesar de estos obstáculos, la motivación y el apoyo de su familia, la Federación Española y su grupo de trabajo resultaron determinantes para no abandonar su meta olímpica. “Gracias a la Federación y a mis compañeros y a mi familia, siempre he tenido la ilusión de seguir intentando para conseguir esta plaza olímpica y la verdad es que ninguna lesión ha podido conmigo”, subrayó el patinador.

En las palabras recogidas por el medio, Llop hizo hincapié en la exigente preparación que caracteriza al patinaje de velocidad sobre hielo. Describió cómo los ciclos de entrenamiento se reparten entre doble sesión diaria, combinando gimnasio y técnica en la pista en función de la disponibilidad de instalaciones. Cuando regresó a su hogar, adoptó rutinas alternativas para suplir la falta de infraestructuras, intensificando la práctica en bicicleta y el entrenamiento físico general, según detalló.

El catalán recordó a la prensa que su inicio en el patinaje se dio en la disciplina sobre ruedas, que no forma parte del programa olímpico, y relató que todo comenzó gracias a un proyecto presentado por la Federación Catalana. A esa iniciativa se unió el apoyo de la Federación Española, lo que le permitió dar el salto al hielo y perseverar en el deporte desde los 10 o 12 años. De acuerdo con el medio, Llop marcó el inicio de su etapa olímpica tras una larga dedicación y expresó también el orgullo colectivo por el avance de su grupo de entrenamiento.

El medio citó su preparación final de cara a la competencia internacional, señalando que Llop y su equipo se desplazarán el 4 de enero al Campeonato de Europa y que desde ese momento la concentración será exclusiva hasta el inicio de los Juegos Olímpicos. Llop resaltó el trabajo que él y su círculo cercano han realizado para romper barreras dentro de una modalidad minoritaria en el contexto español y mundial.

Su rol como pionero, tanto en lo individual como acompañado por Daniel Milagros, ha resultado relevante en el contexto nacional. Para Llop, más que sentirse satisfecho, reconoce que la realidad les ha colocado en esa posición de abrir camino. “Más que me guste es que es lo que somos y es la realidad, así que yo encantado de crear este camino. La verdad es que cada vez somos más, aunque es complicado hacerse un hueco en este deporte tan minoritario a nivel mundial y más para nosotros. Pero creo que tanto nosotros, el grupo Elite, como los juniors, poco a poco nos vamos haciendo un hueco en este deporte”, destacó el patinador, según publicó el medio.

El reconocimiento hacia compañeros y entrenadores fue constante en sus declaraciones, remarcando el crecimiento conjunto de un deporte que históricamente cuenta con escasa representación en el país. La experiencia de Llop ilustra los desafíos de una disciplina poco común en España y la transformación que significa para los atletas españoles llegar a una cita olímpica en patinaje de velocidad sobre hielo.