Neumólogos exigen más inversión en vigilancia, prevención y respuesta ante futuras epidemias respiratorias

"La neumología es un pilar estratégico del SNS en cualquier crisis sanitaria. Reforzar nuestra especialidad es reforzar la capacidad del país para anticiparse y proteger a la población", afirmó Francisco Sanz, coordinador del Área de Tuberculosis e Infecciones Respiratorias (TIR) de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). Las declaraciones se emitieron en el contexto del Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias, que se conmemora este sábado, momento en el que la sociedad científica reclamó una mejora sustancial en la preparación nacional frente a las epidemias respiratorias. Según informó SEPAR, estas enfermedades constituyen el origen más previsible de emergencias sanitarias futuras, lo que motiva su petición de mayores inversiones en vigilancia epidemiológica, programas de vacunación y recursos humanos para fortalecer la capacidad de anticipación y respuesta.

De acuerdo con SEPAR, virus como la gripe, el SARS-CoV-2 y el virus respiratorio sincitial (VRS), así como bacterias como Mycobacterium tuberculosis, continúan afectando de forma sostenida la salud pública y tienen el potencial de provocar situaciones de sobrecarga asistencial si no existe un sistema preventivo sólido. Tal como difundió la sociedad científica, estos microorganismos representan una amenaza persistente, capaz de desencadenar episodios de alta demanda en los servicios sanitarios cuando las medidas de prevención y coordinación resultan insuficientes.

El medio consignó que los expertos advirtieron sobre la necesidad de que la preparación sanitaria no se limite únicamente a una mayor disponibilidad de recursos, sino que contemple la integración efectiva de redes asistenciales, el establecimiento de circuitos de diagnóstico claros y la coordinación de la vigilancia epidemiológica entre los distintos niveles asistenciales y las comunidades autónomas. Según SEPAR, las deficiencias actuales incluyen demoras en la notificación de casos, diferencias en la capacidad de realizar pruebas diagnósticas y saturaciones puntuales en ciertos servicios, brechas que ponen en riesgo la capacidad de reacción del sistema.

Francisco Sanz, representante de SEPAR, remarcó que "la experiencia reciente ha demostrado que las epidemias respiratorias no son un escenario excepcional, sino un riesgo recurrente". Destacó que la preparación adecuada implica disponer de profesionales formados, acceso a tecnología diagnóstica, vigilancia en tiempo real y estructuras asistenciales con suficiente flexibilidad para adaptarse a nuevas situaciones sin que se produzcan colapsos.

El medio informó además que, en materia de prevención, SEPAR puso en primer plano la importancia de las vacunas como principal instrumento para recortar drásticamente las hospitalizaciones y las complicaciones graves ligadas a los virus respiratorios. En ese sentido, la sociedad solicitó intensificar los esfuerzos para ampliar la cobertura vacunal tanto en poblaciones vulnerables como entre los profesionales de la salud, factores clave para reducir el impacto de futuras oleadas epidémicas.

La SEPAR alertó asimismo sobre la relevancia de factores de riesgo como la contaminación ambiental y el tabaquismo, a los cuales se atribuye parte de la carga de enfermedad respiratoria. Ante esto, la sociedad propone que estos elementos sean tenidos en cuenta y se integren de manera sistemática en las estrategias de salud poblacional, de acuerdo a lo reportado por el medio.

En lo referente a la dotación de recursos, la organización científica subrayó la importancia de contar con suficientes profesionales especializados, tanto en neumología como en cuidados respiratorios intermedios y fisioterapia respiratoria. Según publicó SEPAR, garantizar la disponibilidad de personal calificado en estas áreas resulta esencial para asegurar una atención eficaz y la resiliencia del sistema ante eventuales crisis sanitarias.

El desarrollo de planes de contingencia actualizados también figura entre las solicitudes expresadas por la sociedad. Estos planes deberían permitir el incremento de la capacidad asistencial sin desatender a otros pacientes con enfermedades respiratorias crónicas o agudas que no estén directamente relacionados con la emergencia sanitaria de turno, detalló SEPAR.

Otro aspecto destacado por la sociedad científica se refiere a la ampliación de la capacidad diagnóstica, especialmente en el acceso a pruebas moleculares rápidas en los servicios de Urgencias y en los centros de salud rurales, para una detección precoz y un manejo oportuno de los casos, que podría marcar la diferencia en el control de una propagación.

SEPAR finalizó su pronunciamiento, recogido por los medios, subrayando que la preparación comunitaria frente a nuevas epidemias no debe aplazarse hasta la irrupción de un brote, sino que forma parte de una labor anticipada y continua. En opinión de la sociedad, "invertir en vigilancia, prevención y neumología es invertir en resiliencia sanitaria", una afirmación que resume la concepción global de la entidad sobre la urgencia de reforzar los sistemas de salud ante las amenazas respiratorias recurrentes que desafían al país.