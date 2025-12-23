Agencias

Marcos Cabotá revive Eurovisión 2007 con D'Nash en 'Prohibido ganar': "Ir contra la participación de Israel es dignidad"

Guardar

El cineasta Marcos Cabotá revive en su documental 'Prohibido ganar Eurovisión' el paso del grupo español D'Nash por la cita musical, en la que quedaron en el puesto 20 de 24, y defiende que la retirada de España del certamen de 2026 es "una cuestión de dignidad" por estar en desacuerdo con la participación de Israel.

"Se entiende la cuestión política de que España no participe en Eurovisión por estar en desacuerdo con la participación de Israel. Es una cuestión de dignidad y no es desacertado dar un paso al lado", ha señalado Cabotá en una entrevista con Europa Press.

El cineasta asegura que el Festival de Eurovisión "es política para las cadenas y una cita artística para los artistas" y considera que en esta consideración es donde "chocan" los intereses de unos y de otros. Cabotá afirma que la historia de D'Nash en Eurovisión le interesó porque le recordó a la historia de "David contra Goliath".

"No interesaba que D'Nash ganase porque hacerlo conlleva un trabajo que, en ese momento, RTVE no quería hacer. Yo no puedo hablar de otras citas, pero en 2007 al grupo se le pusieron frenos para que no evolucionase", ha indicado.

Cabotá apunta a que la experiencia de D'Nash fue una "fórmula" que se repitió en la primera década de 2000, si bien agrega que Melody, última representante español, "ha podido vivir alguna experiencia similar". El documental cuenta con la voz de los cuatro miembros de D'Nash (Esteban Piñero, Miguel Hennet, Antonio Martos y Javier Álvarez) y de parte de su equipo, además de Javier Castillo (Poty) que ha accedido a colaborar, pese a RTVE "no ha querido dar el paso".

"Poty admite de alguna manera que él tenía órdenes de que a D'Nash no se le pasara por la cabeza ganar el festival y se le dijo que mejor quedar segundos que primeros. No se actuó como debería haberse actuado", recalca Cabotá, que grabó en 2007 todo el proceso del grupo hasta llegar a Helsinki (Finlandia). "Todo lo que se expone en el documental se demuestra con las imágenes grabadas de aquel momento", defiende el realizador.

Marcos Cabotá ha insistido en que todo lo que proponía D'Nash era un "no constante" por parte de la cadena pública y recuerda que la propuesta escénica era inexistente. "No había nada preparado, solo lo que ellos habían montado en una sala de ensayos en Madrid", agrega. Las encuestas eurovisivas daban a D'Nash opciones al colocarles entre los tres mejores países, tal y como recuerda el cineasta.

"Me apetecía contar que D'Nash hizo todo lo posible por Eurovisión 2007 y quiero que el público lo sepa", concluye.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Alemania deporta a un hombre a Siria por primera vez desde el estallido de la guerra en 2011

Alemania deporta a un hombre

Iker Casillas reaparece de lo más esquivo tras ampliar su emporio inmobiliario con varias propiedades en Punta Cana

Iker Casillas reaparece de lo

El ELN anuncia un alto el fuego entre el 24 de diciembre y el 3 de enero

En un comunicado dirigido a la sociedad colombiana, la organización armada afirma que suspenderá ataques por las festividades, indicando que su cúpula ha dado instrucciones de cesar las acciones hostiles contra fuerzas oficiales durante este periodo festivo

El ELN anuncia un alto

Andreas Christensen sufre una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda

El central danés del Barcelona estará alejado de la competición por varios meses tras una lesión que podría mantenerlo inactivo hasta cuatro meses, mientras el club catalán ha optado por evitar una intervención quirúrgica, señalando una recuperación sujeta a evolución

Andreas Christensen sufre una rotura

Esmeralda Moya desvela cómo afronta las primeras Navidades sin su padre

La intérprete ha compartido que, tras la reciente pérdida familiar, intenta sobreponerse en una época marcada por la nostalgia. Ante la prensa, subrayó la importancia de mantener el ánimo en su entorno más cercano y disfrutar junto a sus hijos pequeños

Esmeralda Moya desvela cómo afronta