Agencias

Mantienen un operativo para detener a los presuntos autores de un doble homicidio en Elche

Guardar

La Guardia Civil mantiene desplegado este martes un operativo para detener a dos hombres como presuntos autores del homicidio de dos personas en una vivienda del término municipal de Elche (Alicante), concretamente en la zona de El Pinet, según han señalado fuentes del instituto armado consultadas por Europa Press.

Los hechos ocurrieron este lunes por la tarde, sobre las 18.00 horas, y, además de los dos fallecidos, hay un herido muy grave que permanece ingresado en un centro hospitalario de Elche, de acuerdo con las mismas fuentes.

Igualmente, han apuntado que los presuntos autores, dos varones de nacionalidad polaca, están en el interior de la vivienda en la que supuestamente se ha producido este suceso y no hay indicios de que tengan armas.

Por otro lado, han indicado que las dos personas fallecidas y el herido son de nacionalidad alemana. Los investigadores descartan que detrás de estos hechos haya un ajuste de cuentas, aunque las pesquisas siguen abiertas para determinar qué ha podido pasar.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La expresidenta argentina Cristina Fernández se somete a una cirugía por un cuadro de apendicitis

Permaneciendo bajo custodia debido a una condena que le impide cargos públicos, Fernández de Kirchner fue operada de urgencia por apendicitis con peritonitis y se encuentra estable, según reportes médicos y fuentes judiciales tras el procedimiento en Buenos Aires

La expresidenta argentina Cristina Fernández

Detenido un hombre que tenía retenida a su madre octogenaria en una habitación en Menorca

Detenido un hombre que tenía

La producción industrial de Estados Unidos subió en noviembre un 0,2% tras caer un 0,1% el mes anterior

La producción industrial de Estados

EEUU aborda el petrolero 'Bella-1', sancionado por vínculos con Irán, cerca de la costa de Venezuela

Militares estadounidenses interceptan un buque mercante de bandera panameña acusado por autoridades de Washington de colaborar financieramente con una red vinculada a la Guardia Revolucionaria de Irán mientras intentaba aproximarse al litoral venezolano para cargar crudo

EEUU aborda el petrolero 'Bella-1',

La lluvia continuará este lunes en gran parte de la Península y nevará en cotas bajas de la mitad norte

El pronóstico de la Aemet advierte sobre persistencia de cielos cubiertos, aguaceros generalizados y posibles nevadas débiles en áreas septentrionales, con riesgo elevado en varias regiones y temperaturas mínimas bajo cero en amplias zonas del interior

La lluvia continuará este lunes