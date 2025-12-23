Los neumáticos Pirelli recorrieron más de 341.000 kilómetros en 2025

Los neumáticos del Mundial de Fórmula 1 suministrados por Pirelli recorrieron un total de 341.099 kilómetros a lo largo de la temporada 2025, una distancia equivalente a ocho vueltas y media al planeta, desde los primeros entrenamientos libres en Melbourne hasta la bandera a cuadros del Gran Premio de Abu Dabi.

En un comunicado de Pirelli, el provedoor de neumáticos de la F1 asegura que esta cifra refleja una de las campañas más exigentes en la historia del campeonato, tras la ampliación del calendario a 24 carreras repartidas en cinco continentes, con "condiciones extremas" que fueron desde el calor del desierto arábigo hasta las bajas temperaturas registradas en Las Vegas.

La gama de neumáticos slick (lisos) de 2025, con seis compuestos, cubrió el 96% del kilometraje total, con la C3 (93.493 km) y la C4 (91.595 km) como las más utilizadas, por delante de la C5, C2, C6 y C1. El 4% restante correspondió a neumáticos de lluvia, con 12.893 kilómetros realizados con intermedios y 2.064 con gomas de lluvia extrema.

En total, las gomas completaron 67.094 vueltas, de las cuales 64.519 fueron con slicks y 2.578 con neumáticos de mojado, y dieron lugar a 720 paradas en boxes durante la temporada. El Gran Premio de España fue el que más 'pit stops' registró, con 53, mientras que Miami fue el que menos, con apenas 18.

El stint (vueltas seguidas sin parar) más largo del año lo firmó Esteban Ocon (Haas), que recorrió 303 kilómetros con un único juego de C3 en Yeda, mientras que también destacó en Bakú con 294 kilómetros sobre C4. Otros registros destacados incluyeron los 251 kilómetros de Pierre Gasly con C2 en Shanghái y los 194 kilómetros de Lando Norris y Nico Hülkenberg con intermedios en Silverstone.

Las temperaturas extremas volvieron a marcar el comportamiento de los neumáticos, con un máximo de 58,2ºC en pista en Yeda y mínimas de 12ºC en Las Vegas, en una temporada en la que Pirelli volvió a ser socio técnico de la Fórmula 1, destacando la "complejidad logística" del campeonato.