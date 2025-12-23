Agencias

Lolalolita, Violeta Mangriñán y Dulceida lanzan un villancico con Ecovidrio que une música, humor y reciclaje

Lolalolita, Violeta Mangriñán y Dulceida han lanzado un villancico, en el marco de una campaña impulsada por Ecovidrio, que une música, humor y reciclaje de vidrio durante las celebraciones navideñas, cuando se consume cerca del 20% de los envases de vidrio de todo el año, según cifras de la entidad.

Ecovidrio ha recordado en un comunicado que, en los últimos días, las creadoras habían mantenido en suspenso a sus seguidores tras asegurar que solo publicarían el villancico si sus comunidades lo pedían y se comprometían a reciclar vidrio esta Navidad. Tras días de intriga y mensajes de apoyo, el villancico ha visto la luz.

La canción usa humor y autoparodia para "reforzar el mensaje de que celebrar y reciclar no son conceptos opuestos", como ha explicado Ecovidrio, sino que cada botella, tarro o frasco que termina en el contenedor verde contribuye a que la fiesta continúe de forma más responsable, porque esta Navidad, "además de villancicos, brindis y buenos momentos, el reciclaje de vidrio también tiene su propio protagonismo".

Para el director de marketing de Ecovidrio, Borja Martiarena, "contar con embajadoras digitales tan reconocidas y con una comunidad tan amplia es clave para llegar a nuevos públicos y contagiar su ejemplo, especialmente en momentos como la Navidad, cuando el consumo aumenta". En este sentido, la iniciativa "permite conectar con la ciudadanía de una forma creativa, cercana y alineada con sus códigos".

"La Navidad se ha consolidado como un periodo clave para las marcas, no solo por su componente festivo, sino por la relevancia de sus campañas de comunicación. Con esta campaña, se apostó por un enfoque distinto: explorar qué sucede cuando una campaña no obtiene el resultado esperado", ha asegurado SAMY, agencia global de social media marketing responsable de esta iniciativa.

