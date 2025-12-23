Liga F y 'Puma' lanzan la campaña 'Amiga Visible' para dar a conocer las referentes de las futbolistas

El reconocimiento hacia las mujeres que acompañan y apoyan la carrera de las futbolistas ha cobrado protagonismo gracias a la campaña ‘Amiga Visible’, en la que jugadoras del FC Badalona Women destacaron a figuras clave de su entorno como parte de una iniciativa destinada a visibilizar el deporte femenino y fortalecer la red de apoyo para su desarrollo personal y profesional. De acuerdo con la información difundida por Liga F, la acción engloba la entrega del balón oficial de la competición a mujeres señaladas por las propias jugadoras como fundamentales en su trayectoria, consolidando así el propósito de resaltar la influencia decisiva de referentes y personas cercanas dentro y fuera del ámbito deportivo.

Liga F, en conjunto con la marca deportiva Puma, desarrolló esta campaña en el período navideño, invitando a las deportistas de la liga a reconocer públicamente a quienes consideran referentes personales y profesionales. Según publicó Liga F en un comunicado, la campaña cuenta con el testimonio de tres jugadoras del FC Badalona Women: Itziar Pinillos, Lorena Navarro y Elena Julve. Cada una de ellas seleccionó a una mujer que ha representado un pilar en su recorrido dentro del fútbol, a quien también entregaron el balón oficial como símbolo de gratitud y reconocimiento.

En el caso de Itziar Pinillos, la futbolista optó por homenajear a sus propias compañeras de equipo, resaltando la relevancia de quienes comparten cada jornada de entrenamientos y comparten el proceso diario en la disciplina. Lorena Navarro, por su parte, mencionó como referente a la jugadora Vero Boquete, aludiendo a su trayectoria y papel como figura visible del fútbol femenino. El medio Liga F consignó las palabras de Navarro: “Es una persona que ha luchado mucho por el fútbol femenino. Cuando nosotras éramos pequeñas salía Vero y era la imagen del fútbol”. Esta declaración refleja la relevancia de las figuras que han abierto caminos en el deporte para las nuevas generaciones de jugadoras.

La selección de Elena Julve estuvo dedicada a su abuela María, a quien describió como acompañante constante a lo largo de su recorrido deportivo y pieza determinante para alcanzar el profesionalismo. Liga F detalló la explicación de Julve, en la que subrayó la presencia e influencia permanente de su abuela. Estos testimonios forman parte de la estrategia de la campaña para ilustrar la variedad de apoyos que una futbolista puede recibir, ya sea dentro del equipo, a través de figuras históricas del deporte o en el entorno familiar.

Según la declaración oficial de Liga F, recogida por el propio medio, la campaña ‘Amiga Visible’ tiene como finalidad fortalecer la visibilidad del fútbol femenino y enfatizar el rol fundamental de compañeras, referentes y familiares en el crecimiento personal y profesional de las jugadoras. La organización expresó: “’Amiga Visible’ nace con el objetivo de reforzar la visibilidad del fútbol femenino y destacar el papel esencial que desarrollan las compañeras, las referentes y los familiares para impulsar el crecimiento, la confianza y la proyección de las futbolistas”.

En el contexto de esta iniciativa, Liga F manifestó la intención de seguir dotando de voz a las futbolistas de la liga para que puedan compartir públicamente sus historias y reconocer a las personas más significativas en sus trayectorias. El medio también señaló que la colaboración con Puma constituye una nueva muestra del compromiso de la marca con el fútbol femenino, trabajando de forma conjunta para dar mayor protagonismo a las deportistas y fomentar la igualdad en el sector.

La campaña refleja un esfuerzo por parte de la organización para consolidar espacios de reconocimiento hacia quienes han contribuido al desarrollo de las futbolistas, promoviendo además la visibilidad del fútbol femenino en un contexto social en el que el apoyo individual y colectivo adquiere especial valor. La entrega simbólica del balón a las mujeres elegidas por las jugadoras, según reportó Liga F, materializa el agradecimiento y la relevancia de estos apoyos en sus carreras y vidas personales.

