La nueva línea de monitores 'gaming' Odyssey de Samsung estrena una pantalla 3D 6K de ultra alta resolución

Una de las principales novedades presentadas por Samsung se centra en el monitor Odyssey G9 3D 6K, que incorpora un sistema de seguimiento ocular en tiempo real para modificar la profundidad y el ángulo de perspectiva según la ubicación del usuario, proporcionando lo que la empresa ha denominado como una sensación de "dimensión en capas". Tal como publicó el medio fuente, el dispositivo está diseñado para permitir una experiencia tridimensional sin requerir el uso de gafas, y se orienta a quienes buscan un rendimiento visual mejorado en los videojuegos y otras aplicaciones interactivas. La firma surcoreana presentará esta tecnología junto a otros cuatro nuevos monitores durante el evento CES 2026, que se llevará a cabo en Las Vegas del 6 al 9 de enero.

De acuerdo con la información compartida por la compañía y detallada por la fuente original, la nueva línea Odyssey 2026 cubrirá las demandas de usuarios que privilegian la calidad de la visualización, la velocidad y la inmersión. El monitor G90XH, el primero de la compañía en incorporar 3D 6K en la gama para juegos, incluye una pantalla de 32 pulgadas y una frecuencia de actualización estándar de 165 Hz, que puede duplicarse hasta 330 Hz por medio de un modo dual. Además, ofrece un tiempo de respuesta GtG de 1 milisegundo, lo que minimiza los efectos conocidos como 'ghosting' en las secuencias de acción rápida. Samsung también ha señalado en su comunicado que este equipo permite el acceso a títulos de videojuegos compatibles y optimizados para 3D, desarrollados en colaboración con estudios como los responsables de "The First Berserker: Khazan", "Lies of P: Overture" y "Stellar Blade".

El medio fuente destaca que la expansión de la familia Odyssey incluye el modelo Odyssey G6 (G60H) de 27 pulgadas, que se presenta como el primer monitor para juegos capaz de alcanzar una frecuencia de actualización de 1.040 Hz a través de su modo dual, además de mantener una compatibilidad nativa con QHD de hasta 600 Hz. Según detalló Samsung, este nivel de frecuencia proporciona una clara ventaja en deportes electrónicos, ya que permite distinguir detalles en imágenes de alta velocidad, mejorando la capacidad para seguir al blanco o para captar detalles precisos. Además, el producto soporta tecnologías AMD FreeSync Premium y NVIDIA G-Sync Compatible, garantizando la fluidez en la reproducción de cada cuadro y colores precisos en pantalla.

Además de estos dos modelos, Samsung añade a la gama Odyssey tres nuevas variantes del modelo G8 para el año 2026, cada una adaptada para diversos niveles de resolución y velocidad de actualización, con foco en la flexibilidad para jugadores y creadores de contenido, como informó el medio fuente. El Odyssey G8 de 32 pulgadas (G80HS) cuenta con pantalla 6K y puede operar a 165 Hz, incrementando hasta 330 Hz al disminuir la resolución a 3K, mediante un modo dual. En tanto, la versión de 27 pulgadas (G80HF) dispone de resolución 5K y frecuencia de 180 Hz, que se eleva a 360 Hz en resolución QHD. Por último, el modelo Odyssey OLED G8 de 32 pulgadas (G80SH) incorpora un panel QD-OLED 4K, frecuencia de actualización de hasta 240 Hz, brillo de 300 nits y certificación VESA DisplayHDR True Black 500, cualidades que ofrecen un contraste más profundo en tonos oscuros y una mejor experiencia para la visualización de imágenes cinematográficas.

El Odyssey OLED G8 incluye además una entrada DisplayPort 2.1 (UHBR20) con un ancho de banda máximo de 80 Gbps, lo que permite reproducir contenido HDR y VRR sin interrupciones, según detalló el fabricante y reprodujo la fuente original. Samsung ha subrayado que estas tres variantes del G8 buscan atender tanto a quienes priorizan el detalle gráfico en los mundos digitales de los videojuegos como a los que valoran un alto contraste en sesiones de edición de contenido o cine.

Los cinco nuevos monitores podrán experimentarse directamente en CES 2026 en Las Vegas, donde Samsung tiene previsto ofrecer distintas presentaciones y demostraciones para que asistentes y profesionales de la industria conozcan de primera mano las funciones y avances de la nueva línea Odyssey. Según consignó el medio fuente, la empresa reiteró su objetivo de satisfacer las expectativas de una comunidad global de jugadores y usuarios profesionales, enfocándose en brindar experiencias visuales mejoradas con tecnología tridimensional sin gafas, alta resolución y frecuencias de actualización superiores a la media del mercado.