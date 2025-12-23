La dueña de las chanclas Havaianas sube en bolsa tras el boicot de los bolsonaristas por un anuncio comercial

La empresa Alpargatas, que posee la marca Havaianas, registró un aumento del 2,19% en el valor de sus acciones en la Bolsa de São Paulo, alcanzando los 11,67 reales (1,77 euros), durante la jornada bursátil posterior a un boicot impulsado por seguidores del expresidente Jair Bolsonaro debido a un anuncio de la marca que generó controversia, según informó el medio El País. Esta recuperación en el mercado financiero se dio después de que los papeles de la firma cayeran 2,39%, situándose en 11,44 reales (1,73 euros), en respuesta inicial a la campaña de boicot que se difundió en plataformas sociales entre políticos y seguidores alineados con el bolsonarismo.

El origen de la polémica se encuentra en un video comercial de Havaianas protagonizado por la actriz Fernanda Torres ―identificada por su proximidad con el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva― en el que invita a los espectadores a “no empezar el año 2026 con el pie derecho, sino con los dos pies”. La pieza publicitaria se lanzó en un contexto de alta polarización política en Brasil, marcado por la proximidad de elecciones presidenciales previstas para octubre de 2026, según detalló El País.

Durante el anuncio, la voz de Torres manifestó: “Lo siento, pero no quiero que empieces 2026 con el pie derecho. No es que tenga nada en contra de la suerte, pero seamos sinceros: la suerte no depende de ti. Depende del azar. Lo que deseo es que empieces el año nuevo con los dos pies. Los dos pies en la puerta, los dos pies en la carretera. Los dos pies donde quieras: ve a por todas. En cuerpo y alma, de la cabeza a los pies. Havaianas, todo el mundo las usa". Este mensaje, interpretado por críticos como una referencia política, desató la ofensiva por parte de figuras públicas vinculadas al bolsonarismo.

El País reportó que Flávio Bolsonaro, uno de los hijos del exmandatario brasileño, expresó su rechazo a la marca al publicar en Instagram un video donde se deshacía de unas sandalias negras Havaianas, argumentando que la marca antiguamente representaba un símbolo nacional. El mensaje descargado fue: “He visto a muchos extranjeros llevando esta bandera brasileña en los pies, pero, lo siento, voy a tirar las sandalias a la basura”.

A estas acciones se sumaron otros políticos afines al bolsonarismo, como Eduardo Pazuello, diputado federal de Río de Janeiro, y Bia Kicis, diputada por el Distrito Federal de Brasilia. En sus publicaciones, ambos llamaron a sus seguidores a rechazar el consumo de productos Havaianas, concentrando las críticas en las redes sociales, de acuerdo con El País. Mientras Kicis compartió en la red X: “Si las Havaianas no nos quieren, nosotros tampoco queremos a Havaianas”, Pazuello expresó en sus canales sociales: “Una marca sólida se construye sobre el respeto al consumidor, no sobre la provocación política. Cuando una empresa abandona a su público para complacer a las burbujas ideológicas, las consecuencias se hacen evidentes rápidamente”.

El medio detalló que las acciones de Alpargatas experimentaron una recuperación tras la caída inicial, lo que contrasta con la reacción negativa inicial observada en las plataformas digitales. Este comportamiento muestra la compleja relación entre el impacto de las campañas de boicot motivadas políticamente y la respuesta efectiva del mercado financiero, que terminó favoreciendo a la compañía en la jornada posterior a la controversia.

En el trasfondo de estos hechos, la situación se enmarca en un clima de alta tensión política en Brasil, donde las estrategias de comunicación de las grandes marcas reciben una fuerte repercusión en la opinión pública y pueden activar reacciones inmediatas entre los sectores más comprometidos con uno u otro espectro político. Según El País, la cercanía de una nueva contienda presidencial intensifica la sensibilidad ante este tipo de mensajes comerciales, especialmente cuando incluyen figuras públicas identificadas con figuras políticas de peso, como ocurre con la actriz Fernanda Torres.

Las cifras de la Bolsa de São Paulo revelan la volatilidad que puede provocar la interacción entre iniciativas empresariales, contextos políticos polarizados y el poder de convocatoria de las redes sociales, donde personajes políticos tienen la capacidad de activar campañas que repercuten momentáneamente en el comportamiento de los activos financieros, aunque posteriormente el mercado pueda responder de forma distinta a la esperada.