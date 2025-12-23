Igualdad recaba datos de un presunto crimen machista en Vizcaya, que elevaría a 48 las asesinadas este año

El Ministerio de Igualdad ha admitido que de confirmarse un presunto asesinato machista ocurrido en Barakaldo, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España durante el año se elevaría a 48, mientras que la cifra acumulada desde 2003 llegaría a 1.343. Tal como informó la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género mediante un comunicado en la red social X, el caso está siendo analizado para determinar si corresponde a un nuevo episodio de violencia machista.

El medio reportó que la Ertzaintza inició una investigación policial tras hallar el cuerpo sin vida de una mujer en el interior de una vivienda situada en Barakaldo, en la provincia de Vizcaya. Según consignó la Delegación, la recopilación de información del caso sigue en curso y el Ministerio de Igualdad, bajo la dirección de Ana Redondo, se encuentra a la espera de resultados finales para poder clasificar oficialmente el caso como violencia de género.

De acuerdo con lo detallado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, este supuesto crimen se sumaría a otros cinco asesinatos machistas ya confirmados en el mes de diciembre, ocurridos en diferentes provincias: Valencia, Toledo, Sevilla, Barcelona y Alicante. El Ministerio ha destacado que estos hechos continúan bajo análisis y son objeto de coordinación entre las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales competentes para esclarecer las circunstancias de cada caso.

En lo que va de diciembre, el proceso que sigue el Ministerio de Igualdad al recabar y verificar los datos de cada caso se realiza en paralelo con las investigaciones abiertas por las policías autonómicas y nacionales, resaltó la Delegación en su mensaje. La inclusión de nuevos casos en las estadísticas oficiales depende de la confirmación del móvil de género, tras lo cual se actualizan los registros y se activan los protocolos de atención a víctimas y familiares.

El balance de homicidios en el contexto de la violencia de género, según publicó la Delegación, se elabora a partir de los datos recogidos por el Ministerio desde 2003, año en el que comenzaron los registros oficiales. Los equipos ministeriales verifican cada suceso sospechoso para asegurar que el reconocimiento en las estadísticas sea riguroso, subrayó la fuente gubernamental.

El caso en Barakaldo, que aún no ha sido declarado formalmente como violencia de género, mantiene en alerta a los servicios públicos implicados en la atención a mujeres en situación de riesgo y a las redes de prevención. Las autoridades insisten en la importancia de los canales de denuncia y protección impulsados en los últimos años y comunican rutinariamente cualquier avance significativo en la investigación, informó la Delegación.

La situación actual, con cinco feminicidios confirmados en diciembre y la posible adición de un sexto, ilustra la preocupación constante de las instituciones gubernamentales por la persistencia de la violencia contra las mujeres en diferentes partes del país. Las actuaciones tras cada suceso incluyen tanto la atención inmediata como la revisión de políticas públicas para intentar prevenir nuevos asesinatos, siguiendo los procedimientos previstos por el Ministerio de Igualdad.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género remarcó que los detalles del caso en trámite solo se harán públicos una vez concluida la investigación y verificado el móvil, conforme a las normativas de protección y confidencialidad vigentes. Mientras tanto, los datos provisionales se emplean para reforzar los dispositivos de sensibilización y la coordinación entre administraciones, concluyó la fuente en su actualización publicada en la red social X.