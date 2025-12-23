Agencias

Igualdad recaba datos de un presunto crimen machista en Vizcaya, que elevaría a 48 las asesinadas este año

El hallazgo de una mujer fallecida en Barakaldo ha activado una investigación policial, mientras las autoridades revisan si corresponde a un nuevo caso de violencia de género, sumándose a los cinco confirmados este mes según fuentes gubernamentales

Guardar

El Ministerio de Igualdad ha admitido que de confirmarse un presunto asesinato machista ocurrido en Barakaldo, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España durante el año se elevaría a 48, mientras que la cifra acumulada desde 2003 llegaría a 1.343. Tal como informó la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género mediante un comunicado en la red social X, el caso está siendo analizado para determinar si corresponde a un nuevo episodio de violencia machista.

El medio reportó que la Ertzaintza inició una investigación policial tras hallar el cuerpo sin vida de una mujer en el interior de una vivienda situada en Barakaldo, en la provincia de Vizcaya. Según consignó la Delegación, la recopilación de información del caso sigue en curso y el Ministerio de Igualdad, bajo la dirección de Ana Redondo, se encuentra a la espera de resultados finales para poder clasificar oficialmente el caso como violencia de género.

De acuerdo con lo detallado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, este supuesto crimen se sumaría a otros cinco asesinatos machistas ya confirmados en el mes de diciembre, ocurridos en diferentes provincias: Valencia, Toledo, Sevilla, Barcelona y Alicante. El Ministerio ha destacado que estos hechos continúan bajo análisis y son objeto de coordinación entre las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales competentes para esclarecer las circunstancias de cada caso.

En lo que va de diciembre, el proceso que sigue el Ministerio de Igualdad al recabar y verificar los datos de cada caso se realiza en paralelo con las investigaciones abiertas por las policías autonómicas y nacionales, resaltó la Delegación en su mensaje. La inclusión de nuevos casos en las estadísticas oficiales depende de la confirmación del móvil de género, tras lo cual se actualizan los registros y se activan los protocolos de atención a víctimas y familiares.

El balance de homicidios en el contexto de la violencia de género, según publicó la Delegación, se elabora a partir de los datos recogidos por el Ministerio desde 2003, año en el que comenzaron los registros oficiales. Los equipos ministeriales verifican cada suceso sospechoso para asegurar que el reconocimiento en las estadísticas sea riguroso, subrayó la fuente gubernamental.

El caso en Barakaldo, que aún no ha sido declarado formalmente como violencia de género, mantiene en alerta a los servicios públicos implicados en la atención a mujeres en situación de riesgo y a las redes de prevención. Las autoridades insisten en la importancia de los canales de denuncia y protección impulsados en los últimos años y comunican rutinariamente cualquier avance significativo en la investigación, informó la Delegación.

La situación actual, con cinco feminicidios confirmados en diciembre y la posible adición de un sexto, ilustra la preocupación constante de las instituciones gubernamentales por la persistencia de la violencia contra las mujeres en diferentes partes del país. Las actuaciones tras cada suceso incluyen tanto la atención inmediata como la revisión de políticas públicas para intentar prevenir nuevos asesinatos, siguiendo los procedimientos previstos por el Ministerio de Igualdad.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género remarcó que los detalles del caso en trámite solo se harán públicos una vez concluida la investigación y verificado el móvil, conforme a las normativas de protección y confidencialidad vigentes. Mientras tanto, los datos provisionales se emplean para reforzar los dispositivos de sensibilización y la coordinación entre administraciones, concluyó la fuente en su actualización publicada en la red social X.

Temas Relacionados

Violencia de géneroMinisterio de IgualdadDelegación del Gobierno contra la Violencia de GéneroAna RedondoErtzaintzaVizcayaBarakaldoCrimen machistaAsesinatos machistasXEUROPAPRESS

Últimas Noticias

La Asamblea Nacional de Corea del Sur aprueba crear tribunales especializados en casos de insurrección

El Parlamento surcoreano avanza en la creación de órganos jurisdiccionales dedicados a delitos vinculados al golpe frustrado del expresidente Yoon, tras intensos debates entre oficialismo y oposición y la resistencia del principal partido conservador

La Asamblea Nacional de Corea

Müller cree que si Messi juega el Mundial puede "cambiar todo el equilibrio de Argentina para bien o para mal"

El atacante alemán sostiene que la eventual participación de Leo Messi en la próxima Copa del Mundo en Norteamérica podría alterar significativamente la dinámica del conjunto sudamericano, generando incertidumbre en torno al impacto deportivo de su presencia en el certamen

Müller cree que si Messi

La Policía de Alemania descarta que el atropello del lunes en Giessen fuera un ataque terrorista

Las investigaciones señalan que el conductor implicado en el incidente presentaba síntomas de alteraciones mentales, actuó sin un motivo claro y ya enfrenta cargos criminales, mientras se solicita una evaluación psiquiátrica para avanzar con el proceso judicial

La Policía de Alemania descarta

El Gobierno declara Bien de Interés Cultural el Teatro de la Comedia y el Auditorio Nacional de Música

El Ejecutivo reconoce el valor patrimonial de dos emblemas de Madrid, que acceden así al grado máximo de protección histórica, una medida que preserva su legado artístico y arquitectónico para las generaciones futuras y promueve su relevancia cultural

El Gobierno declara Bien de

Diageo y Bolt se unen para promover el consumo cero de alcohol al volante durante las celebraciones navideñas

Alcoholímetros interactivos se instalarán en locales de Madrid durante fiestas de fin de año para fomentar traslados seguros, apoyados con descuentos exclusivos, buscando fortalecer la prevención y la seguridad vial, según informaron representantes de Diageo y Bolt

Diageo y Bolt se unen