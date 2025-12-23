El Supremo concede al general Augusto Heleno cumplir su condena por golpe de Estado en arresto domiciliario

La defensa legal de Augusto Heleno Ribeiro argumentó que el deterioro cognitivo del general hacía inviable su permanencia en una prisión común, aludiendo a un diagnóstico de alzhéimer confirmado por peritajes médicos posteriores a su detención efectuada en noviembre. Según publicó el medio, Alexandre de Moraes, magistrado del Tribunal Supremo de Brasil, determinó que Heleno podrá cumplir su condena bajo arresto domiciliario, con la obligación de portar un dispositivo de vigilancia electrónica, motivando la decisión en el delicado estado de salud del exministro.

El general Augusto Heleno Ribeiro, de 78 años, ocupó la jefatura del Gabinete de Seguridad en el mandato de Jair Bolsonaro. El Supremo Tribunal lo condenó a 21 años de prisión tras considerarlo partícipe del grupo que, bajo el liderazgo de Bolsonaro, impulsó los planes para desconocer el resultado electoral y mantener a Bolsonaro en el poder pese a la derrota en los comicios de octubre de 2022. Tal como consignó el medio, desde su detención, Heleno fue trasladado inicialmente a instalaciones militares, donde se esperaba que comenzara a cumplir su sentencia.

La decisión actual de Alexandre de Moraes implica que Ribeiro, además de la vigilancia electrónica, enfrenta una serie de restricciones impuestas por el tribunal. De acuerdo con el reportaje, se le ha suspendido todo permiso de tenencia y porte de armas de fuego. Así mismo, el general solamente podrá recibir visitas de sus abogados, personal médico, o de aquellas personas expresamente autorizadas por el Supremo Tribunal. La resolución también estipula la prohibición del uso de redes sociales y la imposibilidad de realizar llamadas telefónicas.

En cuanto al desarrollo de la causa judicial, el magistrado De Moraes actúa como instructor de la investigación principal, en la cual ya se han impuesto aproximadamente 500 años de prisión conjunta a cerca de treinta personas identificadas como integrantes de la estructura que organizó la tentativa de golpe de Estado. El medio precisó que Heleno forma parte del grupo calificado como “núcleo crucial” en la trama.

Durante el proceso, la defensa de Heleno expuso discrepancias en relación con la cronología de su enfermedad. Aunque el propio Ribeiro manifestó tras su arresto que vivía con alzhéimer desde 2018, antes de integrarse al gabinete de Bolsonaro, sus representantes legales señalaron luego que el diagnóstico formal de alzhéimer se produjo en enero de 2025. El magistrado evaluó estos antecedentes médicos al resolver sobre las condiciones del encarcelamiento.

El artículo detalló que, en caso de que el general brasileño infrinja alguna de las medidas impuestas—ya sean relativas a las visitas, la comunicación, o las condiciones impuestas por su estado de salud—la autoridad judicial lo enviará de inmediato al cumplimiento de la condena en una prisión bajo régimen cerrado.

Otros miembros del denominado “núcleo central” acusados por su participación en la organización golpista han realizado el inicio de sus condenas en diferentes recintos debido a su pertenencia a las Fuerzas Armadas y la Policía. Destacó el caso de Anderson Torres, exministro de Justicia, quien es el único de ese círculo que actualmente cumple una pena de 24 años en la cárcel de Papuda. Según detalló el medio original, el resto de responsables mantienen su reclusión en instalaciones policiales o militares, condición facilitada por su rango y trayectoria militar.

El seguimiento de los procedimientos judiciales contra los implicados en la intentona golpista se desarrolla bajo la supervisión directa del juez Alexandre de Moraes, quien concentra las resoluciones en esta causa ampliamente mediática dentro del Tribunal Supremo. De acuerdo con la información proporcionada, la instrucción incluyó la revisión periódica de las condiciones de salud de los condenados y la adaptación de las medidas de cumplimiento de la sentencia allí donde han existido motivos médicos fundamentados.