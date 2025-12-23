El Senado lleva al Gobierno ante el Constitucional por no presentar los Presupuestos

El Senado ha decidido elevar ante el Tribunal Constitucional (TC) un conflicto de atribuciones con el Gobierno que fue impulsado por el PP por no cumplir con su obligación constitucional de presentar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026 ante las Cortes Generales y pide anular las diferentes prórrogas presupuestarias, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Los 'populares' hicieron valer su mayoría en el Senado para aprobar este conflicto de atribuciones con el Gobierno hace dos meses en el Pleno del Senado, con el objetivo de obligar al Ministerio de Hacienda a presentar cuanto antes los Presupuestos de este año.

Según el procedimiento del conflicto de atribuciones, el Pleno del Senado lo aprobó hace dos meses, la Cámara Alta lo adoptó como suyo y se remitió al Gobierno.

El Ejecutivo tenía un mes para contestar desde que recibió el planteamiento del conflicto de atribuciones, aunque también tenían la posibilidad de no contestar y darlo por sustanciado. En cualquier caso, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha presentado los Presupuestos y el Senado ha decidido elevar ahora este asunto al Tribunal Constitucional.

ES UNA "OBLIGACIÓN" DE LA CONSTITUCIÓN

En el texto del conflicto de atribuciones, el PP cree que el Senado "no debe admitir ni tolerar el incumplimiento" de la obligación que la Constitución impone al Gobierno, "que tiene un deber constitucional de presupuestar".

Del mismo modo, los 'populares' advierten de que no pueden "admitir" la "práctica fraudulenta" de modificación presupuestaria "al margen del Parlamento" como consecuencia de la falta de Presupuestos, porque consideran que es "contraria al principio de legalidad presupuestaria".

"La situación actual, que se va a reproducir en 2026, de mantener prorrogados unos Presupuestos de 2023, es solo comparable a la situación que se produjo en 2020, cuando se mantuvieron prorrogados los Presupuestos de 2018, ya que el Gobierno, por la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, decidió no presentar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de aquel año", expone el PP.

En este sentido, cree que actualmente "no existe justificación posible" para no presentar los Presupuestos, "salvo la de no haber podido llegar a un acuerdo con las fuerzas parlamentarias con el peso suficiente para asegurarse la aprobación de los mismos".

"Y es claro que los motivos políticos no pueden ser esgrimidos para justificar la omisión del cumplimiento por parte del Gobierno de obligaciones constitucionales, impidiendo que las Cortes Generales y, en concreto, el Senado, puedan ejercer su función presupuestaria", reza el texto.

"ABUSO DE LA PRÓRROGA PRESUPUESTARIA"

Por todo ello, el Senado solicita al Tribunal Constitucional que declare que el Gobierno "ha vulnerado la atribución constitucional" del Senado para participar de la aprobación de los PGE, así como para modificarlos y para controlar la acción del Gobierno por "no presentar este proyecto de ley y por el abuso que se está haciendo de la prórroga presupuestaria".

A su vez, se suplica que declare la inconstitucionalidad y nulidad de las prórrogas de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, producidas el 1 de enero de 2024, 2025 y, en su caso, 2026.

Asimismo, se solicita que resuelva lo que proceda sobre las situaciones jurídicas producidas al amparo de aquella vulneración competencial y que se señale un plazo máximo para que el Gobierno cumpla con su deber constitucional en materia presupuestaria.