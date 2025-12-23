El madridista Endrick se va cedido al Olympique de Lyon hasta final de temporada

El Real Madrid han acordado con el Olympique Lyonnais la cesión hasta el final de esta temporada de Endrick Felipe, de 19 años, con el objetivo para el equipo francés de que el delantero brasileño muestre su "sólida experiencia al más alto nivel" y también su "madurez adquirida en entornos deportivos exigentes".

Así lo indicó este martes el Olympique de Lyon en su página web. "Con tan solo 19 años, Endrick se incorpora al OL con una sólida experiencia al más alto nivel y la madurez adquirida en entornos deportivos exigentes. Su perfil ofensivo, su impacto en áreas clave y su energía son valores clave para apoyar al equipo en la segunda mitad de la temporada, marcada por numerosos objetivos por alcanzar", añadió la nota.

"Nacido en Taguatinga, cerca de Brasilia, Endrick Felipe Moreira de Sousa comenzó a jugar al fútbol en la cantera del Palmeiras, donde rápidamente se consolidó como uno de los talentos más prometedores de su generación. Goleador nato, pronto destacó en el panorama internacional, ganando varios trofeos individuales y por equipos en categorías inferiores, especialmente en el prestigioso Torneo Montaigu de 2022", destacó el Olympique en su mismo comunicado.

"Con solo 16 años, firmó su primer contrato profesional con el Palmeiras y debutó en la liga brasileña contra el Coritiba. El delantero zurdo continuó impresionando, confirmando su potencial y consiguiendo un contrato con el Real Madrid, al que se incorporó al cumplir la mayoría de edad en el verano de 2024. Antes de su marcha a Europa, Endrick, apodado 'Bobby', jugó 82 partidos con el club paulista, anotando 21 goles y ganando el campeonato brasileño en dos ocasiones", agregó el texto.

"Desde su llegada al Real Madrid, Endrick ha continuado su desarrollo al máximo nivel. Con 7 goles en 39 partidos entre todas las competiciones, ha demostrado su capacidad para ser decisivo. Delantero rápido, técnicamente dotado y preciso, se ha consolidado en la selección brasileña, ascendiendo desde las categorías inferiores a la 'Seleção' en tan solo unos meses. A sus 19 años, ya acumula 14 partidos internacionales y 3 goles con Brasil", subrayó la nota de prensa.

Por último, el Olympique informó de que Endrick "estará presente a partir del 29 de diciembre para el inicio de la pretemporada con el primer equipo" y agradeció al Real Madrid "la calidad de las conversaciones y la colaboración" que han facilitado esta cesión.