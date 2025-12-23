Agencias

El madridista Endrick se va cedido al Olympique de Lyon hasta final de temporada

Guardar

El Real Madrid han acordado con el Olympique Lyonnais la cesión hasta el final de esta temporada de Endrick Felipe, de 19 años, con el objetivo para el equipo francés de que el delantero brasileño muestre su "sólida experiencia al más alto nivel" y también su "madurez adquirida en entornos deportivos exigentes".

Así lo indicó este martes el Olympique de Lyon en su página web. "Con tan solo 19 años, Endrick se incorpora al OL con una sólida experiencia al más alto nivel y la madurez adquirida en entornos deportivos exigentes. Su perfil ofensivo, su impacto en áreas clave y su energía son valores clave para apoyar al equipo en la segunda mitad de la temporada, marcada por numerosos objetivos por alcanzar", añadió la nota.

"Nacido en Taguatinga, cerca de Brasilia, Endrick Felipe Moreira de Sousa comenzó a jugar al fútbol en la cantera del Palmeiras, donde rápidamente se consolidó como uno de los talentos más prometedores de su generación. Goleador nato, pronto destacó en el panorama internacional, ganando varios trofeos individuales y por equipos en categorías inferiores, especialmente en el prestigioso Torneo Montaigu de 2022", destacó el Olympique en su mismo comunicado.

"Con solo 16 años, firmó su primer contrato profesional con el Palmeiras y debutó en la liga brasileña contra el Coritiba. El delantero zurdo continuó impresionando, confirmando su potencial y consiguiendo un contrato con el Real Madrid, al que se incorporó al cumplir la mayoría de edad en el verano de 2024. Antes de su marcha a Europa, Endrick, apodado 'Bobby', jugó 82 partidos con el club paulista, anotando 21 goles y ganando el campeonato brasileño en dos ocasiones", agregó el texto.

"Desde su llegada al Real Madrid, Endrick ha continuado su desarrollo al máximo nivel. Con 7 goles en 39 partidos entre todas las competiciones, ha demostrado su capacidad para ser decisivo. Delantero rápido, técnicamente dotado y preciso, se ha consolidado en la selección brasileña, ascendiendo desde las categorías inferiores a la 'Seleção' en tan solo unos meses. A sus 19 años, ya acumula 14 partidos internacionales y 3 goles con Brasil", subrayó la nota de prensa.

Por último, el Olympique informó de que Endrick "estará presente a partir del 29 de diciembre para el inicio de la pretemporada con el primer equipo" y agradeció al Real Madrid "la calidad de las conversaciones y la colaboración" que han facilitado esta cesión.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Investigan el hallazgo del cadáver de una mujer en un descampado con aparentes signos de violencia

Las autoridades continúan las labores de identificación y esclarecimiento tras encontrar un cuerpo sin vida en una zona aislada de Málaga, mientras los análisis forenses y la recolección de pruebas son claves para comprender el caso y avanzar en las líneas de investigación

Investigan el hallazgo del cadáver

La AEMPS publica un manual para que cualquier persona pueda contribuir a mejorar la seguridad de los fármacos

Infobae

Hisense impulsa el hogar inteligente con nuevos frigoríficos PureFit y un sistema modular de lavandería X-Zone Master

Hisense impulsa el hogar inteligente

El estadounidense Tien se redime como campeón de la Next Gen ATP

Learner Tien logró superar a Alexander Blockx en la final de Yeda, consiguiendo así el preciado trofeo de las Next Gen ATP Finals tras una revancha por su derrota del año pasado y confirmando su proyección en el circuito juvenil

El estadounidense Tien se redime

Morgan Rogers doblega al United para un Aston Villa candidato a la Premier

Con una actuación decisiva, el delantero inglés marcó dos veces en Villa Park y sostuvo la racha ganadora del conjunto dirigido por Unai Emery, que se afianza en la parte alta de la tabla y presiona al líder Arsenal

Morgan Rogers doblega al United