Agencias

El INEOS Grenadiers ficha al escocés Oscar Onley "con un contrato a largo plazo"

Guardar

El INEOS Grenadiers ha anunciado la contratación del "joven y talentoso" ciclista escocés Oscar Onley para "principios de la temporada 2026" y "con un contrato a largo plazo" tras haber acordado dicho traspaso con su actual equipo, el Picnic PostNL.

Así lo indicó el INEOS este martes en un comunicado oficial. "El ciclista escocés de Kelso ha dejado huella en el pelotón desde que se convirtió en profesional con tan solo 19 años, con una serie de resultados impresionantes contra rivales de gran nivel", añadió la nota.

"El destacado cuarto puesto de Oscar en el Tour de Francia 2025, con tan solo 22 años, lo convirtió en el ciclista más joven en terminar entre los 10 primeros y subrayó su capacidad para competir en la cima del ciclismo", destacó el mismo texto de prensa.

"Crecí viendo a Geraint, Dave y al equipo dominar este deporte y poner el ciclismo en el mapa en Reino Unido, así que estoy muy orgulloso de unirme al Grenadiers con un contrato a largo plazo, que también significará competir para un equipo británico cuando el Tour de Francia comience en Escocia en 2027", declaró Onley a su nuevo equipo.

Luego agradeció al Picnic PostNL "todo su apoyo" y dijo estar "muy orgulloso" de lo que habían "logrado juntos". "Echaré de menos a mis amigos del equipo, tendré muy presentes los recuerdos que he creado con ellos y sé que me enfrentaré a una dura competencia con la próxima generación de talentos que se formen en los próximos años", apostilló.

Geraint Thomas, actual directivo en el INEOS, definió el rendimiento de Onley este 2025 como "realmente increíble". "Participé en mi primer Tour a los 21 años, así que ver lo que logró en el Tour de este año con tan solo 22 fue realmente impresionante", afirmó al respecto.

"Su forma de rodar y comprender una carrera demuestra una madurez que supera su edad; es un auténtico corredor. Tengo muchas ganas de trabajar con él; a su edad, todavía tiene mucho margen de mejora", advirtió Thomas.

"Todo nuestro equipo ha trabajado muy duro durante el invierno para reenfocarnos y redefinir nuestra ambición, modificando nuestras estructuras y procesos para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos. Oscar encaja de forma natural en este proyecto y confío en que el nuevo sistema que estamos construyendo le ayudará a alcanzar su máximo potencial", deseó Thomas sobre el fichaje del escocés.

"Los equipos más fuertes con los que he corrido contaban con múltiples corredores talentosos en la clasificación general y eso es lo que creo que tenemos ahora: opciones muy sólidas para cualquier etapa de la carrera. Oscar complementa a la perfección nuestra plantilla de corredores, y parece que vamos por buen camino", concluyó Thomas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Acusado de dos nuevos cargos de violación y agresión sexual el humorista británico Russell Brand

Acusado de dos nuevos cargos

Un muerto en un ataque israelí contra presuntos milicianos de Hezbolá en el sur de Líbano

La ofensiva de las fuerzas israelíes en Yater, al sur del país, dejó un fallecido y elevó la tensión en la frontera, mientras autoridades y líderes locales exigen respetar la tregua pactada y proteger a la población

Un muerto en un ataque

El Departamento de Justicia asegura que la censura de fotos en archivos Epstein "no tiene nada que ver con Trump"

Autoridades federales sostienen que la eliminación de imágenes controvertidas de los documentos vinculados a Jeffrey Epstein responde exclusivamente a la protección de identidades de víctimas, desvinculando cualquier tipo de motivación política, según declaraciones divulgadas por medios oficiales

El Departamento de Justicia asegura

Tellado, Bravo y Arenas ya están en la sede del PP para el recuento y se espera la llegada de Feijóo y Sémper

La presencia de figuras clave del principal partido opositor en la sede madrileña marca una noche tensa, centrada en el seguimiento del escrutinio extremeño, la coordinación estratégica y el regreso significativo de Borja Sémper tras su reciente recuperación

Tellado, Bravo y Arenas ya

El estadounidense Tien se redime como campeón de la Next Gen ATP

Con una actuación decisiva en Arabia Saudí, el joven estadounidense rompió la racha invicta de su principal rival europeo y consolidó un año ascendente, afianzándose entre los nombres más prometedores del futuro del tenis profesional

El estadounidense Tien se redime