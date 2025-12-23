Agencias

El Ibex 35 baja un 0,16% en la apertura tras el PIB de España

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este martes con una bajada del 0,16%, lo que ha permitido al selectivo madrileño mantener la cota psicológica de los 17.100 enteros y situarse en los 17.130 puntos hacia las 09.00 horas, en una jornada marcada por la publicación del Producto Interior Bruto (PIB) en España.

Al comienzo de esta jornada se conocía que la economía española creció un 0,6% en el tercer trimestre del año, una décima menos que en el trimestre anterior, debido al comportamiento del sector exterior, que restó siete décimas al crecimiento, frente al impulso experimentado por la demanda nacional, que aportó 1,3 puntos al avance de la economía española en los meses de verano.

En el ámbito empresarial español, Fluidra ha completado con éxito su inversión inicial de 100 millones de dólares (85 millones de euros) para adquirir, mediante una ampliación de capital, una participación del 27% en Aiper, líder en soluciones tecnológicas sin cable para la limpieza de piscinas.

En los primeros compases de la sesión de hoy, los mayores ascensos del Ibex 35 los registraban Cellnex (+0,34%), Indra (+0,33%), Naturgy (+0,32%) y Colonial (+0,28%). Por el contrario, en el lado de los descensos destacaban Banco Sabadell (-2,31%), lastrada por el efecto 'ex dividendo' y Ferrovial (-1,42%).

Las principales bolsas europeas arrancaban la jornada con signo mixto. Londres y París cedían un 0,04% y un 0,09% respectivamente, mientras que Francfort y Milán subían un 0,04% y un 0,08%, en cada caso.

El precio del barril de crudo Brent, referencia en Europa, descendía un 0,14%, hasta situarse en 61,98 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, bajaba también un 0,2%, hasta los 57,90 dólares.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1777 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,316%.

