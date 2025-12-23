El Gobierno declara Bien de Interés Cultural el Teatro de la Comedia y el Auditorio Nacional de Música

El Teatro de la Comedia, escenario con casi siglo y medio de historia y foco de la vida teatral madrileña, y el Auditorio Nacional de Música, referencia en la música de concierto en España, cuentan ya con la máxima protección patrimonial reconocida por la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. Según detalló el Ministerio de Cultura y publicó el medio, el Consejo de Ministros aprobó la declaración de ambos inmuebles, ubicados en Madrid, como Bienes de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Monumento, asegurando así su preservación y reconociendo su valor artístico y arquitectónico.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio, el proceso para que ambos edificios recibieran este grado de protección comenzó en julio para el Auditorio Nacional de Música, y en septiembre para el Teatro de la Comedia. El Gobierno adoptó la resolución a propuesta del titular de Cultura, Ernest Urtasun, con el argumento de que ambas infraestructuras reflejan elementos clave de la historia cultural española. Según datos facilitados por Cultura, la calificación de BIC marca el máximo nivel de protección conforme a la normativa vigente y supone la garantía de conservación de ambos emblemas urbanos.

El Teatro de la Comedia, ubicado en el número 14 de la calle del Príncipe, fue proyectado por Agustín Ortiz de Villajos y abrió sus puertas el 18 de septiembre de 1875. Se caracteriza por una arquitectura sobria que responde al estilo de los teatros del siglo XIX, donde destaca su fachada de reminiscencias clásicas. El teatro incorpora una estructura metálica y elementos decorativos de hierro, lo que lo convierte en uno de los ejemplos más representativos de este tipo de arquitectura en Madrid. El espacio más significativo es la sala principal, con forma de herradura, escenario de madera y techo decorado con pinturas de José Vallejo y Galeazo, quienes plasmaron en las pechinas arquitecturas de estilo árabe, mientras que en el techo representaron un cielo diáfano.

El Ministerio de Cultura, citado por el medio, señaló que la historia del inmueble tiene sus raíces en el deseo del empresario Silverio López Larrainza, quien inicialmente impulsó el proyecto sobre el solar de su propiedad en el Barrio de las Letras. Las obras comenzaron en 1873 y Tirso García Escudero de la Torre adquirió la propiedad total en la temporada 1896-97, manteniéndola hasta su muerte en 1950. El teatro acogió a lo largo de los años estrenos de piezas del Siglo de Oro y de autores tan reconocidos como Jacinto Benavente, Benito Pérez Galdós, los hermanos Álvarez Quintero y Leandro Fernández de Moratín.

En 1915 un incendio destruyó el interior del Teatro de la Comedia, lo que motivó una rápida reconstrucción, dirigida por los arquitectos Luis Bellido y José López Sallaberry, permitiendo que apenas unos meses después la actividad pudiera retomarse, informó el medio. Durante la Guerra Civil, la actividad teatral se interrumpió, y las décadas posteriores trajeron consigo cambios en la programación. En los años setenta, por ejemplo, el teatro se convirtió en sede de funciones con marcado carácter social y político, y recibió montajes como 'Castañuela 70', 'Yerma' o 'Sócrates'. El escenario del Teatro de la Comedia también fue testigo de acontecimientos inéditos en el ámbito teatral español, como el primer desnudo en una obra durante la época franquista con 'Equus'.

Posteriormente, en 1998, el Ministerio de Cultura adquirió el teatro y varias de las plantas superiores, utilizándolas para consolidar la sede estable de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, gestionada por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM). El inmueble cerró sus puertas en 2002 para una restauración estructural integral, y en 2015 reanudó la actividad teatral, detalló el medio.

En cuanto al Auditorio Nacional de Música, se inauguró en 1988 y representa uno de los principales epicentros de la música sinfónica en España. El edificio fue diseñado por el arquitecto José María García de Paredes, quien contó con la colaboración de dos ingenieros del Instituto de Acústica de Berlín, Lothar Cremer y Thomas Fütherer, responsables de aspectos acústicos fundamentales en el proyecto. El diseño, según el Ministerio de Cultura, presenta una continuidad en la línea arquitectónica de García de Paredes, caracterizada por la sencillez y adaptación al entorno urbano.

La disposición del Auditorio Nacional responde a la intención de aislar acústicamente las diferentes salas internas. El edificio se compone de tres partes independientes, separadas entre sí por juntas de dilatación: al norte la Sala Sinfónica, al sur la Sala de Cámara y en el centro un área de servicios generales. Otra característica del diseño es la existencia de dobles puertas con exclusas profundas, que permiten proteger las salas de sonidos externos. Según publicó el Ministerio, García de Paredes aplicó criterios muy precisos de arquitectura musical, relacionando directamente el volumen de aire de los recintos, la anchura de las salas y la cantidad de público para optimizar la calidad acústica. La madera de nogal recubre las dos principales salas, lo que contribuye a lograr la sonoridad buscada.

Actualmente, el Auditorio Nacional de Música acoge conciertos y recitales de artistas internacionales y del repertorio clásico, además de servir como sede de conjuntos musicales de referencia, como la Orquesta y Coro Nacionales de España, la Joven Orquesta Nacional de España y el Centro Nacional de Difusión Musical. El medio informó que la declaración de ambos inmuebles como BIC asegura que sus valores históricos y culturales queden protegidos para el futuro, manteniendo sus funciones como símbolos activos del patrimonio madrileño y español.