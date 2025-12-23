Agencias

EEUU mata a una persona en un nuevo ataque contra una embarcación en el Pacífico

El Ejército de Estados Unidos ha matado este lunes a una persona a bordo de una embarcación que ha atacado mientras navegaba en aguas del Pacífico Oriental.

"Se confirmó la muerte de un narcoterrorista durante esta acción", ha anunciado el Comando Sur de las Fuerzas Armadas estaounidenses (Southcom) en su cuenta de la red social X, sobre un ataque "bajo la dirección" del jefe del Pentágono, Pete Hegsteh.

El cuerpo militar ha justificado el bombardeo alegando que la embarcación estaba "operada por organizaciones terroristas designadas en aguas internacionales".

EuropaPress

