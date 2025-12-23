Diageo y Bolt se unen para promover el consumo cero de alcohol al volante durante las celebraciones navideñas

Quienes utilicen los dispositivos para comprobar su nivel de alcohol en varios locales nocturnos de Madrid podrán acceder a descuentos exclusivos para sus traslados, sin importar el resultado obtenido. Esta acción forma parte de la campaña “Celebra con responsabilidad, regresa con seguridad”, a través de la cual Diageo y Bolt buscan incentivar desplazamientos seguros durante las celebraciones navideñas y de fin de año. Según informó la empresa en un comunicado que recogió Europa Press, la colaboración pretende fortalecer la prevención y la seguridad vial en un periodo de alta actividad social, incluyendo la instalación de alcoholímetros interactivos “FlineBox” en cerca de doce establecimientos de ocio hasta el 27 de diciembre.

De acuerdo con lo consignado en el comunicado, la iniciativa comenzó con la observación de un patrón recurrente en estas celebraciones: tras los encuentros sociales y fiestas, los asistentes debían regresar a sus domicilios. Bajo esta premisa, Diageo consideró esencial fomentar el mensaje de que solo deberían conducir quienes no hayan consumido alcohol, posicionando los controles de alcohol como una herramienta preventiva en los momentos críticos antes de los desplazamientos.

El medio subrayó que los usuarios que participen en esta campaña tendrán la posibilidad de efectuar una prueba voluntaria mediante los alcoholímetros instalados, y, tras el test, accederán a un descuento en la plataforma Bolt para realizar su siguiente trayecto. El incentivo aplica a todos los participantes, independientemente del resultado del control, con el objetivo de maximizar la concienciación sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol.

La acción se integra dentro del plan de sostenibilidad “Society 2030” de Diageo, cuyo enfoque está en el impulso del consumo responsable. Entre sus pilares destacan el proyecto “Smashed”, centrado en la prevención del consumo en menores a través de representaciones teatrales interactivas en entornos escolares, así como la web “DRINKiQ”, orientada a ofrecer información científica y objetiva sobre los efectos del alcohol y las pautas para un consumo seguro. A ellos se suma el programa “Alcohol y conducción: nunca”, que se implementa en España con la finalidad de alertar y educar sobre los riesgos de mezclar alcohol y conducción.

Ricardo Hernández, director de Relaciones Corporativas de Diageo Iberia, señaló la importancia de intervenir justo antes de que las personas tomen la decisión de conducir, especialmente en eventos sociales. Hernández manifestó: “El objetivo de esta campaña es promover el consumo cero de alcohol al volante, actuando en el momento clave: justo antes de conducir, en medio de una celebración”. Según puntualizó Europa Press, el directivo remarcó que la prevención se inserta de forma natural en los espacios donde suele ser más necesaria.

Por su parte, Daniel Georges, director general de Bolt España, destacó el rol de la tecnología en la promoción de la seguridad en los traslados nocturnos y festivos. “La Navidad es un momento para celebrar, pero también para cuidarnos entre todos”, sostuvo Georges. El responsable de la empresa de movilidad citó los resultados de una encuesta realizada por Bolt, donde nueve de cada diez españoles expresaron su confianza en las aplicaciones móviles para moverse de noche con mayor tranquilidad. A juicio de Georges, tal como reportó Europa Press, la alianza con Diageo refuerza el compromiso de ambas compañías con el bienestar de los usuarios.

La instalación de alcoholímetros interactivos en espacios de ocio pretende sensibilizar de manera directa y práctica a las personas que acuden a estos entornos para celebrar durante las fiestas de fin de año. Además de proporcionar información inmediata sobre la aptitud para conducir, la campaña busca que la opción de recurrir a un servicio de movilidad alternativa cobre relevancia como parte de una experiencia de consumo responsable.

Diageo ha impulsado en España diferentes propuestas encaminadas a modificar comportamientos asociados al alcohol y la conducción. Iniciativas como “Smashed” y “Alcohol y conducción: nunca” pretenden involucrar a públicos diversos, incluidos escolares y conductores adultos, utilizando tanto herramientas educativas como acciones presenciales y digitales. A criterio de la empresa, esfuerzos de este tipo contribuyen a crear entornos más seguros y a reducir los riesgos derivados de la ingesta de bebidas alcohólicas antes de ponerse al volante.

Bolt, cuya aplicación goza de alto reconocimiento entre los usuarios interesados en traslados seguros, suma a esta colaboración su soporte logístico y la oferta de incentivos para quienes elijan desplazarse mediante la app tras participar en la prueba del alcoholímetro. Según las declaraciones recogidas por Europa Press, la campaña responde al auge de las plataformas digitales de movilidad, que se han afianzado como aliadas en la reducción de accidentes relacionados con el alcohol en contextos festivos.

El despliegue de los dispositivos “FlineBox” hasta el 27 de diciembre delimita un periodo crítico para la concienciación sobre los peligros del consumo de alcohol antes de conducir. Representantes de las compañías enfatizaron, en conversaciones recogidas por Europa Press, que la iniciativa pone el acento en la responsabilidad individual y en la adopción de alternativas para volver a casa de manera segura tras los eventos navideños y de fin de año.