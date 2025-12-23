Colombia utilizará drones para reactivar las fumigaciones de cultivos ilegales con glifosato

El inicio del plan piloto de fumigación con drones en el departamento del Cauca depende aún de la autorización definitiva por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la cual, según declaraciones oficiales, se prevé para esta semana. Una vez otorgada la licencia, las operaciones de aspersión terrestre sobre los cultivos ilegales de hoja de coca utilizarán vehículos aéreos no tripulados y estarán supervisadas por la Policía Nacional. Así lo dieron a conocer autoridades colombianas en información recogida por Caracol Radio.

De acuerdo con los datos publicados por Caracol Radio, el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, detalló que la estrategia gubernamental busca abordar el incremento de los sembradíos de coca mediante procedimientos modernos que permitan un mayor control y reduzcan los riesgos vinculados a la aspersión aérea utilizada anteriormente. El ministro precisó que los drones empleados para la dispersión de glifosato operarán a una altura máxima de 1,5 metros sobre el dosel de las plantas. Esta limitación busca restringir el alcance del herbicida y minimizar su impacto sobre la salud humana y el medio ambiente, en contraste con las técnicas previas que generaban mayor exposición y controversia.

Según explicó Idárraga a Caracol Radio, la tecnología permitirá cubrir hasta una hectárea de hoja de coca en media hora, optimizando los recursos asignados para este tipo de intervención. Además, el funcionario resaltó que esta modalidad de aspersión terrestre estará bajo control visual directo de la Policía Nacional, lo cual pretende garantizar la precisión del proceso y el cumplimiento de las normas ambientales y sanitarias vigentes.

El ministro enfatizó que la medida difiere de la aspersión aérea suspendida en 2015 tras las resoluciones del Consejo Nacional de Estupefacientes. "No estamos volviendo a la aspersión aérea con glifosato, estamos haciendo una aspersión terrestre controlada visualmente por parte de la Policía Nacional, lo cual mitiga absolutamente todos los impactos que sí se daban en otra hora con la aspersión aérea", indicó el funcionario, según divulgó Caracol Radio.

Las autoridades señalaron que la reactivación de la fumigación con glifosato mediante drones se limita a zonas donde, según información oficial, los grupos armados ilegales han instrumentalizado a comunidades campesinas para expandir los cultivos de hoja de coca. El medio Caracol Radio indicó que esta decisión forma parte de las políticas implementadas por la administración del presidente Gustavo Petro para combatir las economías ilícitas ligadas a cultivos ilegales.

El empleo de glifosato en políticas de erradicación ha generado amplios debates en Colombia. Organizaciones sociales han planteado críticas respecto a los posibles efectos adversos para la salud de personas expuestas y al ambiente, lo que motivó que el Consejo Nacional de Estupefacientes detuviera la aspersión aérea con este herbicida hace casi una década. La nueva estrategia gubernamental argumenta que la supervisión directa y la aplicación precisa mediante drones marcan una diferencia clave respecto a las técnicas empleadas en el pasado.

Caracol Radio reportó que el Ministerio de Justicia considera fundamental que la aspersión asegure tanto la reducción de los cultivos de coca como la protección de las poblaciones y el entorno. Las autoridades insistieron en que todo el procedimiento operará bajo los lineamientos técnicos estipulados en la licencia ambiental que otorgue la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

El proceso se implementará de manera anticipada en el departamento del Cauca debido al aumento de los cultivos de hoja de coca en esa región, así como por la presencia de redes armadas ilegales que, según la información oficial compartida por Caracol Radio, utilizan estos cultivos para financiar sus actividades. Los funcionarios señalaron que la vigilancia policial constante y el control visual tienen el objetivo de asegurar la idoneidad y la seguridad del proceso.

Aunque no se trata de un retorno a las fumigaciones masivas aéreas suspendidas por las autoridades y cuestionadas por organizaciones sociales, las autoridades recalcaron ante Caracol Radio que la medida busca ofrecer resultados efectivos en el corto plazo mediante avances tecnológicos y protocolos más estrictos. Las acciones forman parte de una política integral contra los cultivos ilícitos impulsada en el gobierno actual y se mantendrán bajo evaluación permanente conforme avance la operación piloto.