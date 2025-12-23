Colate Vallejo-Nágera desvela si finalmente podrá pasar las Navidades con su hijo Nico en España

En el punto de mira después de salir a la luz que sus abogados se habrían puesto en contacto con Paulina Rubio para pedirle una parte de los 20 millones de dólares por los que habría vendido recientemente su mansión de Miami a un conocido youtuber -alegando que durante su matrimonio se hizo cargo de diversos gastos relacionados con la casa-, y sin confirmar ni desmentir esta información del periodista Kike Calleja, Colate Vallejo-Nágera ha sido uno de los rostros conocidos que han asistido este lunes a la fiesta del 72 cumpleaños de José Ortega Cano, con el que tiene una buena amistad desde hace años.

Sin entrar en detalles sobre la guerra judicial que tiene contra la cantante, madre de su hijo Andrea Nicolás (15), desde su separación en 2012, el empresario sí ha revelado que finalmente podrá pasar las vacaciones de Navidad con el menor después de que en los últimos meses -y tras una demanda de la mexicana acusando a su exmarido de haberse intentado llevar al niño de Miami sin su consentimiento- no haya podido biajar a España.

"Ya tocaba, lo que te voy a decir. Esa es la mayor satisfacción. Sí, por eso estoy especialmente contento. Estoy muy bien y espero pasar las fiestas en paz y armonía" ha desvelado con una sonrisa, dejando entrever que su felicidad también se debe a su novia Alejandra Conde, con la que acaba de celebrar su primer aniversario y con la que disfruta de su amor lejos de los focos.

De ahí que al 2026 solo le pida que "vaya todo como va", ya que tras una etapa muy complicada por su enfrentamiento con Paulina, ahora puede decir que está en un gran momento tanto a nivel personal como laboral. "Este año ha ido muy bien, aunque la verdad es que es bastante complicado mantener dos vidas. Pero bueno, es importante estar en Miami y cada vez que tengo un poco de tiempo libre voy para allá" se ha sincerado, reconociendo que le encantaría que el año que está a punto de empezar la prensa dejase de preguntarle por la mexicana.