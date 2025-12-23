CEAFA presenta una 'app' para fomentar la actividad física y cognitiva en personas mayores o con deterioro cognitivo

La Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) ha presentado este martes 'FISIC@menTe', una aplicación aún en periodo de prueba que busca fomentar la actividad física y cognitiva en personas mayores y/o con deterioro cognitivo en fases iniciales, adaptando los ejercicios a las necesidades y capacidades de cada usuario.

La 'app' se ha dado a conocer durante un encuentro virtual con las tres profesionales que han trabajado junto a CEAFA en su desarrollo: las fisioterapeutas Diana Loza Rodríguez y Julia Nadal Ramada, de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Miranda de Ebro (Afami), e Isabel Alén Piñuel, fisioterapeuta neurológica en la Clínica de rehabilitación neurológica Emérita Neuro en Mérida y miembro de la AEF-Neuro Asociación Española de Fisioterapeutas en Neurología.

Las profesionales han explicado los beneficios de la gerontogimnasia, una práctica que contribuye a mantener la movilidad, el equilibrio y la estimulación cognitiva, adaptada a las necesidades de cada persona. La gerontogimnasia, como terapia no farmacológica, se ha consolidado como una herramienta clave para retrasar el avance del deterioro cognitivo y mejorar la calidad de vida.

'FISIC@menTe' permite personalizar las sesiones según el tiempo disponible y el tipo de ejercicio, garantizando variedad y motivación en cada práctica. Así, ofrece ejercicios relacionados con movilidad, orofaciales, equilibrio, doble tarea y relajación en sesiones de 10, 15 o 20 minutos, a fin de que el propio paciente o su familiar puedan utilizarla fácilmente en casa.

Sin necesidad de registro, la 'app' solicita al inicio el nivel de movilidad del usuario para adaptar los ejercicios y evitar riesgos. Según si el paciente puede caminar o solo realizar ejercicios sentado, muestra las opciones más seguras. Después, se elige la actividad en función del tiempo disponible o del tipo de ejercicio. A partir de esta selección, la aplicación genera sesiones con ejercicios aleatorios, lo que garantiza variedad y permite ajustar la práctica al estado y necesidades del usuario en cada momento.

La aplicación se distingue por integrar ejercicios de doble tarea, que combinan tareas cognitivas y motoras para estimular simultáneamente ambas áreas, una característica especialmente beneficiosa para el perfil de usuarios al que se dirige. Además, utiliza como modelos a personas reales, para reflejar cercanía y autenticidad, a la vez que incluye instrucciones en formato visual y auditivo, favoreciendo la accesibilidad.

CEAFA ha destacado la colaboración de fisioterapeutas y técnicos especializados, que han trabajado en la recopilación de material, grabación de ejercicios con usuarios y diseño de la aplicación. Además, ha indicado que la iniciativa cuenta con el respaldo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y se complementa con la edición de un manual que incluye más ejercicios y recursos para profesionales y cuidadores.