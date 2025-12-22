Agencias

Secuestrados cerca de 20 militares en el noroeste de Colombia en medio de su operativo contra el ELN

Guardar

El Ejército de Colombia ha denunciado este domingo el secuestro de 18 militares en el departamento del Chocó, en el noroeste del país, por una multitud, presuntamente de miembros de comunidades indígenas, en medio de sus operaciones contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que este mismo domingo ha anunciado un alto el fuego que será efectivo entre el el 24 de diciembre y el 3 de enero.

Los militares fueron rodeados y retenidos en un "resguardo indígena" por unas 200 personas mientras realizaban labores de seguridad y control territorial en el municipio de Carmen de Atrato, según ha incicado la Décimoquinta Brigada del Ejército en un comunicado del que se ha hecho eco 'El Espectador'.

El jefe de la Brigada, William Fernando Caicedo, ha afirmado en declaraciones a la cadena RCN que "sé que están bien porque el comandante de la unidad me alcanzó a llamar por el teléfono satelital. Estamos haciendo todo el proceso para que les respeten la vida y procedan a liberarlos".

Las Fuerzas Armadas han calificado lo ocurrido de "grave vulneración a la libertad personal, la integridad y la seguridad" de sus efectivos y ha rechazado "cualquier" acción que interfiera en el desarrollo de sus operativos con la organización paramilitar, si bien ha incidido en la necesidad de priorizar el diálogo y el respeto "estricto" a la legislación nacional e internacional para desmantelar a los grupos armados.

El ELN ha anunciado este mismo domingo un alto el fuego con motivo de las fiestas navideñas y de fin de año que será efectivo entre el 24 de diciembre y el 3 de enero, días después de realizar un paro armado de 72 horas --entre el 15 y el 17 de diciembre-- durante el cual hubo instalación de explosivos en vías, colocación de banderas de la organización y ataques contra guarniciones militares, entre ellos uno ocurrido en Villanueva, La Guajira, que dejó siete militares muertos el 18 de diciembre.

En esa línea, el Frente 33 del Estado Mayor Central de los Bloques y el Frente (EMBF), guerrilla que lidera Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá Córdoba', ha anunciado el cese indefinido de las acciones ofensivas contra las fuerzas de seguridad.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Constitucional rechaza el 'habeas corpus' que buscaba la liberación temporal del expresidente Pedro Castillo

El máximo tribunal de Perú concluyó que no existen elementos que permitan modificar la situación legal del exmandatario, descartando hallazgos médicos graves y asegurando que el sistema carcelario brinda controles periódicos y asistencia especializada a sus necesidades clínicas

El Constitucional rechaza el 'habeas

Aumentan a tres las víctimas mortales en el ataque con arma blanca y bombas de humo en el metro de Taipéi

El agresor, identificado como Chang Wen, utilizó cuchillo y dispositivos de humo para atacar estaciones clave del metro, dejando varios heridos y fallecidos. Las autoridades investigan procedimientos de ingreso y refuerzan patrullajes para garantizar la seguridad ciudadana

Aumentan a tres las víctimas

Ucrania ataca por primera vez un petrolero ruso en el Mediterráneo

El asalto sobre el buque Qendil en aguas internacionales busca frenar maniobras rusas para burlar restricciones, según la unidad Alpha. El ataque, que evitó daños ecológicos, se inserta en una maniobra ucraniana para golpear finanzas y logística de Moscú

Ucrania ataca por primera vez

Brasil confía en que la firma del pacto entre Mercosur y la UE sea pronto

Funcionarios de alto rango y fuentes diplomáticas de Brasil manifestaron optimismo respecto a una resolución inminente en las pláticas comerciales con la Unión Europea, aunque advierten que persisten obstáculos, especialmente las exigencias agrícolas de gobiernos europeos como Francia e Italia

Brasil confía en que la

Las armas halladas al sospechoso de Brown lo vinculan al tiroteo universitario y a la muerte de profesor del MIT

Peritajes forenses y balísticos confirmaron que Claudio Neves Valente es el único imputado tras los procedimientos realizados en Massachusetts y New Hampshire, mientras la investigación policial continúa abierta por falta de detalle sobre los motivos exactos de los actos violentos

Las armas halladas al sospechoso