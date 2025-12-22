Samsung actualiza su línea frigoríficos Bespoke AI con la función AI Vision mejorada con Google Gemini

Samsung ha presentado su nueva línea de electrodomésticos de cocina, que llega con las últimas versiones de su frigorífico Bespoke con IA, la nueva vinoteca Bespoke AI, el microondas sobre la cocina (OTR) y la cocina deslizable, que cuentan con diseños renovados y mejoras en la funcionalidad de IA basada en visión optimizada con Google Gemini.

La tecnológica dará a conocer sus últimas incorporaciones para la cocina en el marco de la feria tecnológica CES 2026, que se celebrará del 6 al 9 de enero en Las Vegas (Estados Unidos) y que recogerá estas innovaciones pensadas para simplificar las tareas diarias y mejorar la experiencia general en la cocina.

En este sentido, Samsung ha presentado el nuevo frigorífico Bespoke AI Refrigerator Family Hub, que incorpora la tecnología AI Vision mejorada con funciones impulsadas con Google Gemini, siendo la primera vez que se integran estas capacidades de IA en un frigorífico.

Hasta ahora, los frigoríficos de Samsung con AI Vision podían reconocer hasta 37 tipos de alimentos frescos y 50 tipos de alimentos procesados, registrados previamente en el electrodoméstico. Sin embargo, con la versión mejorada con Google Gemini, podrá reconocer más alimentos de forma más flexible, como ha apuntado en un comunicado.

Concretamente, podrán reconocer alimentos procesados sin registro independiente, introduciendo su nombre automáticamente para mayor comodidad. Además, también podrá reconocer artículos etiquetados por el usuario, como pueden ser alimentos almacenados en recipientes personales, que se agregarán a la lista de alimentos.

De esta forma, dado que podrá identificar los ingredientes con mayor precisión, los usuarios podrán gestionar su lista de alimentos de forma más clara y sencilla, mejorando y facilitando la "experiencia culinaria".

Samsung también ha presentado una nueva línea de frigoríficos con puertas francesas, es decir, puertas dobles, que ofrecen unas líneas estéticas actualizadas con apariencia de metal inoxidable cohesiva con el resto de la cocina.

Es el caso del nuevo frigorífico Bespoke AI de tres puertas francesas, que permite su instalación en espacios ajustados con laterales de aproximadamente 4 mm, gracias a su diseño "sin holgura". Además, la profundidad de las puertas se ha reducido 50 mm en comparación con el modelo convencional de tres puertas de Samsung.

De esta manera, la compañía asegura una forma más sencilla de acceder a los cajones y alimentos con las puertas "completamente abiertas". Asimismo, dispone de una puerta transparente AutoView que permite ver los alimentos almacenados sin abrirla.

NUEVA VINOTECA SAMSUNG BESPOKE AI

Por otra parte, Samsung también ha presentado la nueva bodega de vinos Bespoke AI, diseñada para incorporar capacidades de visión con IA impulsadas por Google Gemini, de forma similar a la tecnología incorporada en el nuevo frigorífico Bespoke AI.

Concretamente, la vinoteca dispone de una cámara ubicada en la parte superior que reconoce las etiquetas de las botellas de vino almacenadas y rastrea sus características, actualizando el SmartThings AI Wine Manager con esta información, según corresponda.

Con estas funciones de IA, al guardar o retirar botellas de vino de la vinoteca, el sistema también podrá distinguir el estante y compartimento específicos donde se encuentra cada botella, de manera que permitirá consultar fácilmente la ubicación sin tener que buscar el vino deseado de forma manual.

Además de todo ello, con AI Wine Manager los usuarios también podrán consultar información sobre vinos de forma más accesible, así como recibir sugerencias de maridajes según el tipo de vino de su inventario, ofreciendo una experiencia más intuitiva y personalizada.

COCINA DE GAMA DESLIZABLE Y NUEVOS MICROONDAS

Finalmente, Samsung ha presentado su nueva gama de cocina deslizable, que ha sido renovada con un acabado de material metálico inoxidable en el panel de control, así como en la puerta. Esta cocina incorpora un nuevo estilo de barra como manija, además de una perilla de precisión, diseñada para aportar más seguridad.

Otra de las novedades de Samsung para la cocina son sus nuevos microondas OTR, que llegan con los modelos Air-Fry OTR y el DualVent OTR. Concretamente, la tecnológica ha resaltado el cambio en la estructura renovada de la campana del modelo DualVent, que incluye un nuevo sistema de ventilación dual que soluciona el problema de captura de humo de los quemadores frontales.

Con todo ello, los usuarios podrán conocer de primera mano las novedades para la cocina de Samsung en la feria tecnológica CES 2026, donde estarán expuestos.