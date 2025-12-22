Agencias

Rusia habla de "progresos lentos" en las conversaciones con EEUU para un acuerdo de paz con Ucrania

El Gobierno de Rusia ha confirmado este lunes "progresos lentos" en las conversaciones con Estados Unidos a raíz de los últimos contactos mantenidos en Miami de cara a un posible acuerdo de paz con Ucrania que ponga fin a la invasión del país europeo, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Se observan progresos lentos", ha dicho el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Riabkov, quien ha señalado que esto "se ve acompañado por intentos extremadamente dañinos y maliciosos por parte de un grupo influyente de países para torpedear los esfuerzos y hacer descarrilar el proceso diplomático".

Así, ha pedido a Washington "resistir" frente a estos supuestos esfuerzos y ha reiterado la disposición de Moscú para "seguir trabajando en el marco de lo acordado en Anchorage", en referencia a la cumbre celebrada en agosto en el estado estadounidense de Alaska entre Putin y el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.

"Los líderes (de Rusia y Estados Unidos) definieron los parámetros y siguen siendo absolutamente relevantes. Las recientes rondas de contactos con representantes estadounidenses confirman que la Administración de Estados Unidos sigue operando en línea de lo establecido en Anchorage", ha apuntado, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

Riabkov ha recalcado que "es crucial" que Washington "se haya mostrado de acuerdo en que una de las causas subyacentes del conflicto es la expansión asertiva de la OTAN hacia las fronteras de Rusia", si bien ha incidido en que "esto no significa que no queden respuestas por dar desde el lado estadounidense, también en el contexto ucraniano".

"El éxito del diálogo ruso-estadounidense no está predeterminado. Debido a que la Administración de Joe Biden dejó en ruinas las relaciones con Estados Unidos, normalizarlas requerirá una cantidad considerable de tiempo, un compromiso auténtico de las dos partes una tremenda cantidad de esfuerzos", ha esgrimido.

"Aún tenemos que ser convencidos de que Estados Unidos se ha embarcado realmente en un camino sostenible que se aleja de la hostilidad extrema hacia nuestro país", ha señalado Riabkov, quien ha puntualizado que "la clave para el progreso en este camino debe ser una auténtica disposición de Washington para una cooperación igualitaria destinada a reducir el potencial de conflicto, teniendo en cuenta los intereses fundamentales de Rusia, sobre todo a nivel de seguridad".

