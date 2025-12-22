Reino Unido frenó su expansión al 0,1% en el tercer trimestre y rebaja al 0,2% el dato del trimestre anterior

El producto interior bruto (PIB) del Reino Unido registró una expansión del 0,1% en el tercer trimestre del año, según ha confirmado la Oficina Nacional de Estadística (ONS), que ha revisado una décima a la baja el dato correspondiente al segundo trimestre, cuando la expansión fue del 0,2%.

Entre julio y septiembre, la actividad aumentó un 0,2% en el sector servicios, una décima menos que en el segundo trimestre, y un 0,2% en la construcción, frente al 1,2% de los tres meses anteriores, mientras que en la industria retrocedió un 0,3%, dos décimas mejor que la lectura preliminar y también mejor que la contracción del 0,7% del segundo trimestre.

El gasto real en consumo final de los hogares aumentó en el tercer trimestre un 0,3%, una décima al alza con respecto a la primera estimación del 0,2%. De tal modo, se estima que el consumo de los hogares fue un 0,7% mayor que en el mismo trimestre del año anterior.

De su lado, el gasto público real en consumo creció un 0,4% en el tercer trimestre de 2025, una décima más de lo estimado inicialmente y un 1,6% superior al mismo trimestre de 2024.

La formación bruta de capital fijo creció un 1,3% en el tercer trimestre de 2025, una cifra revisada a la baja desde la primera estimación del 1,8%. De este modo, fue un 2,9% superior al dato del mismo periodo del año anterior.

En cuanto a las exportaciones, el volumen creció un 0,2% en el último trimestre, mientras que las importaciones aumentaron un 0,3%.