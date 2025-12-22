Agencias

Reino Unido frenó su expansión al 0,1% en el tercer trimestre y rebaja al 0,2% el dato del trimestre anterior

Guardar

El producto interior bruto (PIB) del Reino Unido registró una expansión del 0,1% en el tercer trimestre del año, según ha confirmado la Oficina Nacional de Estadística (ONS), que ha revisado una décima a la baja el dato correspondiente al segundo trimestre, cuando la expansión fue del 0,2%.

Entre julio y septiembre, la actividad aumentó un 0,2% en el sector servicios, una décima menos que en el segundo trimestre, y un 0,2% en la construcción, frente al 1,2% de los tres meses anteriores, mientras que en la industria retrocedió un 0,3%, dos décimas mejor que la lectura preliminar y también mejor que la contracción del 0,7% del segundo trimestre.

El gasto real en consumo final de los hogares aumentó en el tercer trimestre un 0,3%, una décima al alza con respecto a la primera estimación del 0,2%. De tal modo, se estima que el consumo de los hogares fue un 0,7% mayor que en el mismo trimestre del año anterior.

De su lado, el gasto público real en consumo creció un 0,4% en el tercer trimestre de 2025, una décima más de lo estimado inicialmente y un 1,6% superior al mismo trimestre de 2024.

La formación bruta de capital fijo creció un 1,3% en el tercer trimestre de 2025, una cifra revisada a la baja desde la primera estimación del 1,8%. De este modo, fue un 2,9% superior al dato del mismo periodo del año anterior.

En cuanto a las exportaciones, el volumen creció un 0,2% en el último trimestre, mientras que las importaciones aumentaron un 0,3%.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Darnell (Cáritas) lamenta que vecinos de Badalona (Barcelona) impidieran acoger a desalojados del B9

Darnell (Cáritas) lamenta que vecinos

José Manuel Parada habla de la ausencia de Rappel en el funeral de Encarnita Polo

José Manuel Parada aclara el motivo por el que uno de los grandes amigos de Encarnita Polo no estuvo presente, entre disculpas y detalles sobre la organización, las tensiones familiares y el respeto a la privacidad de la hija de la cantante

José Manuel Parada habla de

R.Unido cree que el ataque del dron subacuático ucraniano en Novorosíisk ha minado la confianza de Rusia

El Ministerio de Defensa británico asegura que la ofensiva con vehículo no tripulado en la base naval rusa evidenció debilidades inesperadas, dejó al submarino fuera de servicio y forzó la dispersión de otros navíos por temor a nuevas acciones ucranianas

R.Unido cree que el ataque

Adrián Lastra apoya públicamente a Eduardo Casanova

Tras compartir que vive con el virus de inmunodeficiencia humana, el cineasta recibe un mensaje esperanzador de Lastra, quien resalta su valentía y pide priorizar el respeto, evitando estigmas y prejuicios hacia quienes enfrentan esta situación

Adrián Lastra apoya públicamente a

Geraldine Larrosa recuerda a Carlos Marín en el cuarto aniversario de su muerte

Emotivo homenaje de Geraldine Larrosa durante Starlite Navidad, en el que compartió recuerdos inéditos sobre su vínculo con Carlos Marín, remarcando la importancia del arte, el afecto y la música para mantener vivo el legado del exintegrante de Il Divo

Geraldine Larrosa recuerda a Carlos