Las fuerzas de seguridad sirias se incautan de un cargamento de misiles tierra-aire en la frontera con Irak

El Ministerio del Interior sirio ha informado este lunes de la incautación de decenas de misiles antiaéreos SAM-7 tierra-aire ocultos dentro de una casa de Al Bukamal, en la frontera entre Siria e Irak.

"La Dirección de Seguridad recibió información precisa sobre la existencia de misiles antiaéreos ocultos dentro de una casa para introducirlos ilegalmente en el país", ha señalado en un comunicado publicado en Telegram.

Las fuerzas de seguridad lanzaron "una incursión bien planificada" que permitió localizar y confiscar los misiles, así como abrir una investigación para intentar localizar y detener a los implicados para su procesamiento judicial.

En la última semana las autoridades sirias y la Coalición Internacional contra Estado Islámico han lanzado una serie de operaciones contra el grupo yihadista en represalia por la muerte el pasado 13 de diciembre de tres estadounidenses en una acción de un presunto miembro del grupo cerca de Palmira.

Al menos cinco personas han muerto en los bombardeos estadounidenses con aviones de combate, helicópteros de ataque y artillería en estas acciones contra "infraestructuras y depósitos de armas conocidos" de Estado Islámico.

