La séptima tabla del sorteo de la lotería de Navidad 2025 reparte el sexto quinto premio

La séptima tabla del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 ha repartido el sexto quinto premio, dotado con 60.000 euros a la serie (6.000 euros al décimo) para el número 94.273.

A las 12.05 horas de este 22 de diciembre, empezaban a cantar los números y los premios las niñas de la Residencia Internado de San Ildefonso Adamis Sofía Román y Evelyn Maldonado.

Llegando casi al final de la tabla, cuando llevaban cerca de 20 minutos cantando, la pareja de pequeñas ha anunciado la aparición del sexto quinto en el octavo alambre. Tal ha sido la emoción, que Adamis se marchaba hasta el centro del escenario del Teatro Real para compartirlo con el público sin antes depositar la bola en la mesa de Presidencia para su comprobación.

Los hermanos Ñat Mecheba, Estefanía y Ernesto, han extraído las bolas de los números y los premios, respectivamente. Ya se habían encargado de esta tarea en la tercera tabla del sorteo de Navidad 2025.

