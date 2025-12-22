La petrolera estatal de Venezuela supera la meta de producción fijada para 2025 pese al bloqueo de EEUU

Según declaraciones realizadas por la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a través de su canal de Telegram, la petrolera estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) alcanzó la meta de producción de crudo para 2025 antes de lo previsto, en el contexto de las recientes restricciones y bloqueos impuestos por Estados Unidos al sector petrolero del país. La información fue obtenida y divulgada por el propio gobierno venezolano, que subrayó el cumplimiento del objetivo de 1,2 millones de barriles diarios, a pesar de los obstáculos internacionales.

La agencia Europa Press difundió el anuncio, que destacó la ejecución del Plan de Independencia Productiva por parte de PDVSA, señalando que su fuerza laboral llegó al volumen de extracción previsto. Según compartió la vicepresidenta, este logro sucede en medio del endurecimiento de las sanciones estadounidenses, que desde hace una semana incluyen el bloqueo de todos los buques petroleros que ingresan o salen de Venezuela. Rodríguez catalogó el cumplimiento de la meta como un resultado de la labor de los trabajadores petroleros y adelantó que la empresa ya se encuentra orientada a incrementar su producción para los objetivos del año 2026.

Europa Press reportó que el anuncio oficial se acompañó de un posicionamiento político por parte de la vicepresidenta, que calificó estos avances como un “regalo de Navidad” para la población venezolana en la coyuntura de sanciones y presiones externas. Rodríguez consideró que tales resultados reflejan la capacidad de PDVSA y su plantilla para mantener operaciones pese a lo que describió como hostilidades y acciones de ilegalidad internacional.

En relación con el contexto de estas declaraciones, el medio también detalló la reciente incautación de un petrolero con hidrocarburos venezolanos, efectuado por autoridades estadounidenses mientras la embarcación intentaba evadir las disposiciones del bloqueo. Según indicó el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, se sigue aplicando con rigor la política de restricciones orientadas a frenar las exportaciones energéticas venezolanas, como parte de la presión dirigida al gobierno de Caracas.

De acuerdo con Europa Press, las operaciones estadounidenses en la región han incluido también una ofensiva más amplia en el ámbito de la seguridad y el combate al narcotráfico. El reporte consignó que desde el inicio de la operación denominada “Lanza del sur”, efectivos militares de Estados Unidos destruyeron 29 botes identificados como pertenecientes a redes de tráfico de drogas y eliminaron a 104 personas vinculadas con estas actividades ilícitas. Las acciones han estado dirigidas principalmente a rutas de tráfico procedentes de Venezuela, siendo interpretadas por el gobierno venezolano como parte de una estrategia más extensa para provocar cambios internos en la administración central.

La relación entre las políticas de presión internacional y el desenvolvimiento del sector petrolero constituye un elemento clave de la coyuntura política y económica venezolana. Europa Press resaltó que a pesar de las limitaciones impuestas por las sanciones de Washington, la administración venezolana recalca la continuidad de sus operaciones energéticas y atribuye estos resultados a la resistencia demostrada por su personal técnico y operativo. El gobierno sostiene que estas acciones exteriores forman parte de una campaña para incidir en el rumbo político nacional, mientras proclama como logro haber asegurado los niveles de producción fijados en medio de estos desafíos.

En el comunicado difundido por el canal oficial de Rodríguez, la funcionaria enfatizó que PDVSA ya se orienta hacia un incremento sostenido en la extracción petrolera para el próximo año y el subsiguiente, articulando estos planes enmarcados en el objetivo nacional de avanzar hacia una autonomía productiva que resguarde los intereses locales ante la presión internacional. Los voceros estatales recalcaron, según Europa Press, que la meta de 1,2 millones de barriles diarios se consolidó con una estructura operativa que permanece activa bajo condiciones restrictivas.

La coyuntura que atraviesa el sector energético venezolano, según reportó Europa Press, refleja la interacción entre políticas internacionales de sanciones, medidas de respuesta interna y el estado actual de la industria petrolera estatal. El proceso de incautaciones, bloqueo a navíos y el despliegue militar incorporan dimensiones adicionales a la disputa geopolítica, cuyas repercusiones impactan de manera directa tanto la economía del país como la percepción del gobierno respecto a su capacidad de gestión y desempeño ante la comunidad internacional.