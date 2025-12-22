Jessica Bueno responde al comunicado de Jota Peleteiro anunciando su absolución

Semanas después de sentarse en el plató de '¡De Viernes!' para anunciar que ha llegado a un acuerdo con Jessica Bueno por la manutención de los dos hijos que tienen en común después de una larga batalla legal, Jota Peleteiro ha reaparecido en redes sociales para compartir un comunicado revelando que ha sido absuelto del proceso judicial en el que ha estado inmerso con la modelo desde su separación en octubre de 2022.

"Durante cuatro años desde mi separación he vivido uno de los capítulos más duros de mi vida. Cuatro años siendo señalado, acusado de ser un mal padre, de no cumplir con mis obligaciones, de ser una mala persona. Cuatro años soportando denuncias penales, juicios mediáticos, titulares injustos, faltas de respeto constantes y un acoso brutal en redes sociales que no solo me atacaba a mí, sino también a lo más sagrado que tengo: mi dignidad como persona y como padre", ha expresado dolido, proclamando que "hoy, después de cuatro años, he salido totalmente absuelto. La justicia ha hablado y la verdad ha salido a la luz".

Un mensaje en el que ha atacado a Jessica entre líneas -acusándola de haberle intentado destruir como persona cuestionándolo como padre- y al que la ex de Kiko Rivera ha reaccionado tan contundente como elegante, enviando un mensaje al colaborador Kike Calleja en el que ha dejado un 'recado' a Peleteiro: "Se le ha olvidado decir que gracias a Jessica Bueno por ser comprensiva y retirarse de la denuncia y ayudarme con la declaración. Dice que ha sido absuelto, pero no la opinión del juez y del fiscal", ha sentenciado en el programa 'Fiesta', dejando entrever que de no ser por su voluntad de llegar a un acuerdo quitando la demanda para llegar a un acuerdo, no hubiese sido absuelto.

"Me olvido de todo esto, solo espero que cumpla con el nuevo acuerdo y que vaya todo bien", ha zanjado, reconociendo que lo único que quiere ahora es que el exfutbolista pague la manutención de sus pequeños, y disfrutar de las Navidades en compañía de su familia en su Sevilla natal.