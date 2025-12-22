Agencias

Jessica Bueno responde al comunicado de Jota Peleteiro anunciando su absolución

Guardar

Semanas después de sentarse en el plató de '¡De Viernes!' para anunciar que ha llegado a un acuerdo con Jessica Bueno por la manutención de los dos hijos que tienen en común después de una larga batalla legal, Jota Peleteiro ha reaparecido en redes sociales para compartir un comunicado revelando que ha sido absuelto del proceso judicial en el que ha estado inmerso con la modelo desde su separación en octubre de 2022.

"Durante cuatro años desde mi separación he vivido uno de los capítulos más duros de mi vida. Cuatro años siendo señalado, acusado de ser un mal padre, de no cumplir con mis obligaciones, de ser una mala persona. Cuatro años soportando denuncias penales, juicios mediáticos, titulares injustos, faltas de respeto constantes y un acoso brutal en redes sociales que no solo me atacaba a mí, sino también a lo más sagrado que tengo: mi dignidad como persona y como padre", ha expresado dolido, proclamando que "hoy, después de cuatro años, he salido totalmente absuelto. La justicia ha hablado y la verdad ha salido a la luz".

Un mensaje en el que ha atacado a Jessica entre líneas -acusándola de haberle intentado destruir como persona cuestionándolo como padre- y al que la ex de Kiko Rivera ha reaccionado tan contundente como elegante, enviando un mensaje al colaborador Kike Calleja en el que ha dejado un 'recado' a Peleteiro: "Se le ha olvidado decir que gracias a Jessica Bueno por ser comprensiva y retirarse de la denuncia y ayudarme con la declaración. Dice que ha sido absuelto, pero no la opinión del juez y del fiscal", ha sentenciado en el programa 'Fiesta', dejando entrever que de no ser por su voluntad de llegar a un acuerdo quitando la demanda para llegar a un acuerdo, no hubiese sido absuelto.

"Me olvido de todo esto, solo espero que cumpla con el nuevo acuerdo y que vaya todo bien", ha zanjado, reconociendo que lo único que quiere ahora es que el exfutbolista pague la manutención de sus pequeños, y disfrutar de las Navidades en compañía de su familia en su Sevilla natal.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Gloria Camila se convierte el defensora de Olga Moreno ante los rumores de crisis con Agustín Etienne

Gloria Camila se convierte el

Policía Nacional frustra "in fraganti" un vuelco en una 'guardería' donde se ocultaban casi dos toneladas de hachís

Cuatro individuos arrestados y un alijo de casi dos mil kilos de droga incautado en un operativo en Benalmádena, donde la víctima fue brutalmente agredida y maniatada, según informaron fuentes policiales que alertaron del inminente asalto

Policía Nacional frustra "in fraganti"

Paola Olmedo explica los dos motivos por los que no ha firmado su divorcio con José María Almoguera

Las disputas sobre la devolución de inversiones en una empresa fallida y el desacuerdo sobre la protección del menor impiden el avance legal entre Paola Olmedo y su ex pareja, según reveló la propia Olmedo en televisión

Paola Olmedo explica los dos

Terelu Campos, molesta, se desvincula de la decisión de Carlo Costanzia

Terelu Campos expresa su desaprobación ante la publicación de datos sobre su nieto y rechaza cualquier implicación en la selección de contenidos, insistiendo en que nunca decide a quién entrevistar ni los temas personales que aparecen en televisión

Terelu Campos, molesta, se desvincula

Manu Tenorio rectifica sus palabras sobre Sergio Ramos

En un acto en Sevilla, el artista revisó opiniones previas sobre la presencia de deportistas en la música, aclaró respeto hacia Ramos y expresó disposición para futuras colaboraciones, buscando cerrar polémicas y promover el entendimiento según medios locales

Manu Tenorio rectifica sus palabras