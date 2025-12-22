Google planea cobrar a los desarrolladores por las descargas y pagos externos en la Play Store en EEUU

Una notificación publicada por Google en sus páginas de soporte sobre sistemas de facturación alternativos y su programa de enlaces a contenido externo señala nuevas tarifas que la empresa tiene previsto implementar para desarrolladores que ofrezcan métodos de pago y descargas fuera de la Play Store en Estados Unidos. Según informó The Verge, Google ha definido montos concretos: 2,85 dólares por cada aplicación y 3,65 dólares por cada juego descargado mediante un enlace que redirija fuera de la tienda, siempre que la instalación se concrete veinticuatro horas después de abrir el enlace. Además, la compañía establecerá una comisión del 20 por ciento sobre las compras realizadas dentro de las aplicaciones y del 10 por ciento sobre la renovación automática de suscripciones. En el caso de los desarrolladores más pequeños, algunas de estas comisiones podrían reducirse al 10 por ciento.

El medio The Verge detalló que estas medidas forman parte de un programa específico obligatorio para que los desarrolladores estadounidenses puedan agregar opciones de facturación alternativa y enlaces externos en sus aplicaciones publicadas en la Play Store. Google exige como condición que los desarrolladores se registren antes del 28 de enero de 2026 y cumplan los requisitos asociados, lo que les permitirá acceder a estas nuevas alternativas dentro del mercado digital.

Estas acciones de Google derivan del litigio que mantuvo con Epic Games. En un juicio de monopolio realizado en 2023, un jurado concluyó que la tienda Play Store y el sistema de facturación de Google ejercen poder monopólico. El juez James Donato emitió entonces una orden judicial en octubre de 2024, en la que obligó a Google a permitir la apertura de su ecosistema a tiendas de terceros, como la de Epic Games, y a eliminar la obligatoriedad de utilizar su sistema de facturación para las aplicaciones en la Play Store, así como la prohibición de métodos de pago alternativos.

Tras una apelación de Google en contra de lo dispuesto por el juez, en agosto se resolvió que la empresa debía continuar aplicando la orden original. Ante este panorama, Google comunicó públicamente los pasos que está realizando para cumplirla en el entorno estadounidense.

Según reportó The Verge, aunque Google todavía no comenzó a aplicar estos cobros a los desarrolladores estadounidenses, sí ha trasladado que prevé implementarlos en el futuro y que lo notificará antes de que entren en vigor. Uno de los requisitos para formar parte del programa es la obligación para los desarrolladores de informar a Google sobre todas las transacciones que se efectúen fuera de la Play Store gracias a estas nuevas opciones.

Google argumenta, en su notificación oficial, que las comisiones asociadas a su programa de enlaces externos reflejan el valor aportado por Android y la Play Store, y sostiene que estas tarifas apoyan la inversión sostenida en su tienda de aplicaciones y el ecosistema digital.

Por su parte, Epic Games ha anticipado que, de aplicarse estas tarifas, la compañía "las impugnará" con el objetivo de que sean retiradas. Además, según consigna The Verge, la entrada en vigor de dichas tarifas podría variar dependiendo de la decisión final del juez Donato sobre un acuerdo propuesto por Google y Epic Games.

Este acuerdo, de acuerdo con la información de The Verge, plantea la apertura del ecosistema de Android y una modificación en la Play Store para facilitar la competencia y la instalación de tiendas alternativas, además de la reducción de comisiones para desarrolladores. El pacto, planteado a nivel global, pretende fortalecer a Android como una plataforma abierta y simplificar los procedimientos para integrar otras tiendas de aplicaciones en el sistema.

La definición final sobre la implementación de aranceles y otros cambios permanece supeditada a la resolución que adopte el juez Donato, quien ha programado una audiencia el 22 de enero antes de pronunciar su decisión definitiva sobre el acuerdo entre Google y Epic Games.