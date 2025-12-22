España abre una oficina de representación en el nuevo Puerto de Libre Comercio de Hainan

España estrena su oficina de representación en el nuevo Puerto de Libre Comercio de Hainan, ubicado en la Isla de Hainan (China), por mediación de los empresarios Antonio Miguel Carmona y el también expresidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Gaspart, según ha informado en un comunicado.

Carmona firmó un acuerdo el pasado 20 de diciembre con el Gobierno de Hainan, dos días después de la inauguración de la infraestructura portuaria, con el objetivo de canalizar las inversiones mundiales hacia la provincia china destinada a ser el nuevo Hong Kong en Asia.

Mediante la apertura de esta oficina, las empresas españolas y latinoamericanas podrán introducir sus productos en China, sin aranceles ni largas autorizaciones burocráticas y con un impuesto de la renta de las personas físicas y de sociedades jurídicas que se sitúa en el 15%.

La oficina será coparticipada tanto por el Gobierno de la provincia de Hainan como por la Asociación de Amistad China-España que preside Carmona.