Agencias

España abre una oficina de representación en el nuevo Puerto de Libre Comercio de Hainan

Guardar

España estrena su oficina de representación en el nuevo Puerto de Libre Comercio de Hainan, ubicado en la Isla de Hainan (China), por mediación de los empresarios Antonio Miguel Carmona y el también expresidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Gaspart, según ha informado en un comunicado.

Carmona firmó un acuerdo el pasado 20 de diciembre con el Gobierno de Hainan, dos días después de la inauguración de la infraestructura portuaria, con el objetivo de canalizar las inversiones mundiales hacia la provincia china destinada a ser el nuevo Hong Kong en Asia.

Mediante la apertura de esta oficina, las empresas españolas y latinoamericanas podrán introducir sus productos en China, sin aranceles ni largas autorizaciones burocráticas y con un impuesto de la renta de las personas físicas y de sociedades jurídicas que se sitúa en el 15%.

La oficina será coparticipada tanto por el Gobierno de la provincia de Hainan como por la Asociación de Amistad China-España que preside Carmona.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Amaia Montero reaparecerá con La Oreja de Van Gogh en el especial de Nochevieja de TVE

Infobae

Las autoridades de Gaza denuncian seis muertos en ataques israelíes durante las últimas 48 horas

El Ministerio de Salud del enclave reportó seis fallecidos y veinte lesionados producto de bombardeos recientes, en un contexto donde los recuentos oficiales subrayan un aumento constante de víctimas a pesar del cese al fuego anunciado en octubre

Las autoridades de Gaza denuncian

El cineasta canario David Olivera presentará en marzo de 2026 'Cincuenta' en el Instituto Cervantes de Los Ángeles

Un filme que entrelaza memoria, migración y búsqueda personal será exhibido por primera vez en Estados Unidos, proponiendo una mirada introspectiva sobre la identidad y el legado familiar a través del viaje y la exploración de experiencias vitales

El cineasta canario David Olivera

Un portavoz de Clinton dice que el expresidente no tiene nada que ver con la red de tráfico de menores de Epstein

El representante de Bill Clinton sostuvo que publicaciones recientes relacionadas con Jeffrey Epstein buscan desviar la atención del público, negó cualquier vínculo ilícito del exmandatario y cuestionó la motivación política detrás de la difusión de imágenes y documentos

Un portavoz de Clinton dice

Israel demuele un edificio residencial de cuatro plantas en un barrio de Jerusalén Este

Israel demuele un edificio residencial