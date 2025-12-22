Agencias

El público accede al Teatro Real tras una larga cola de horas de espera: "Que abran ya, que el público se va"

Cientos de personas han hecho cola durante estos días para acceder este lunes 22 de diciembre al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad en el Teatro Real, que ha abierto sus puertas al público alrededor de las 7.35 horas.

Según ha señalado la Policía a Europa Press, pasadas las 7.00 horas de este lunes, unas 500 personas aguardaban su turno para entrar al Teatro y poder ocupar una de las localidades en el patio de butacas.

Los primeros en acceder al Real han sido personas míticas de esta cita como 'El Papa', El Obispo de la Lotería, Manoli Sevilla de 89 años o Don Quijote, que llegó al coliseo madrileño el pasado 15 de diciembre.

Antes de la apertura de las puertas, el público ha amenizado la espera cantando, bailando o tomando chocolate con churros para hacer frente al frío madrileño. Este lunes la capital ha amanecido con 1ºC.

Entre los villancicos del público también se ha escuchado algún cántico en tono bromista que instaba a la seguridad del Teatro Real a abrir las puertas. "Que abran ya, que el público se va".

Respecto al desarrollo del sorteo, este se producirá como todos los años. El día 21 de diciembre se hizo el examen y recuento de las bolas de los números y premios que se utilizarán para efectuar el Sorteo de Navidad.

Además, el domingo los niños y niñas de la Residencia Internado de San Ildefonso desarrollaron el último ensayo; una vez finalizado, personal de Loterías realizó la cuelga de los paraguas con las liras que contienen los 100.000 números y las 1.807 bolas de premios que se utilizarán para efectuar el sorteo.

Finalizada la cuelga, los claveros de Loterías y Apuestas del Estado procedieron al cierre y precintado de las puertas del salón del Teatro Real. Todo quedaba listo así para la celebración del sorteo.

