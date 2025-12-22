Agencias

Dinamarca pide "respeto a sus fronteras" tras el nombramiento de un enviado especial de EEUU para Groenlandia

Guardar

El ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, ha pedido este lunes "respeto a las fronteras danesas" tras el nombramiento del gobernador del estado estadounidense de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial de Estados Unidos para Groenlandia.

"Este nombramiento confirma el interés estadounidense en Groenladia. Sin embargo, estamos determinados a que todo el mundo, incluido Estados Unidos, muestre respecto por la integridad territorial del reino", ha aseverado el ministro, según informaciones del canal 2 de la televisión pública danesa.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha destacado que Landry "comprende lo esencial que es Groenlandia para la seguridad nacional y promoverá con firmeza los intereses de nuestro país en materia de seguridad y supervivencia".

El anuncio se enmarca en las ya conocidas pretensiones de Washington de controlar este estratégico territorio autónomo perteneciente a Dinamarca, incluso con órdagos a movimientos militares como herramienta de presión.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El déficit comercial de España con EEUU se dispara un 45,4% hasta octubre tras los aranceles

El déficit comercial de España

EEUU exige al M23 que culmine su retirada de Uvira como mínimo a 75 kilómetros de la estratégica ciudad

Washington advierte que la retirada anunciada por el grupo armado congoleño de Uvira resulta insuficiente, exige su reubicación mucho más lejos de la zona y acusa a Ruanda de respaldar militarmente a los rebeldes según su intervención ante Naciones Unidas

EEUU exige al M23 que

Guardar una copia del décimo de Lotería de Navidad y denunciar, precauciones en caso de pérdida o robo, según experto

Expertos recuerdan la importancia de conservar imágenes claras del boleto navideño, acudir de inmediato a las fuerzas de seguridad en caso de extravío y registrar todos los detalles para demostrar la propiedad si surge algún incidente en el cobro

Guardar una copia del décimo

Sonsoles Ónega celebra la Navidad con su equipo de 'Y ahora Sonsoles'

Rodeada de su equipo y en un ambiente festivo, la periodista expresó su satisfacción por los logros profesionales y personales del año, destacando la positiva incorporación de Begoña Villacís y el clima de camaradería que se vive en su programa

Sonsoles Ónega celebra la Navidad

Zona Franca se une a la Asociación de Zonas Francas de Iberoamérica "para impulsar la atracción de inversiones"

El ingreso de la Zona Franca de Sevilla a la red de zonas francas iberoamericanas permitirá a empresas sevillanas acceder a alianzas internacionales, foros sectoriales y mejores prácticas globales, fortaleciendo su competitividad y atractividad para proyectos internacionales, según fuentes oficiales

Zona Franca se une a