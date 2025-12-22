Carmen Lomana manda un mensaje a Ana Boyer tras anunciar que espera una niña después de tres niños

Carmen Lomana es una auténtica caja de sorpresas, y ha vuelto a dejarnos sin palabras al revelar que es íntima amiga del actor Jordi Mollà en la inauguración de la última exposición de pinturas del actor, 'Heaven', donde ha revelado cómo está su corazón y cómo celebrará las Navidades, aprovechando estos últimos días de 2025 para mandar un mensaje conciliador a Ágatha Ruiz de la Prada.

"Tengo muchas ganas de irme a Marbella. Paso aquí Nochebuena y Navidad con mi hermana, con mis sobrinos, con todos, y luego me voy a Marbella a descansar, a dormir, a ver el mar" nos ha contado después de echar balones fuera cuándo le hemos preguntado qué tal su relación con Antonio Gutiérrez tras confirmar su especial amistad hace varios meses: "Yo siempre soy libre. La mejor persona de mi 2025 soy yo misma, sí. Muchas veces buscamos... Soy mi mejor amiga y he tenido un año maravilloso.".

Una de las protagonistas de 2025 por sus memorias, Isabel Preysler, de la que la socialité defiende que "nunca digo nada malo, le doy consejos solo a veces". Además la 'reina de corazones' está de enhorabuena porque su benjamina, Ana Boyer, ha anunciado que después de tres niños -Miguel, Mateo y Martín- Fernando Verdasco y ella esperan una niña. "Me alegro, me alegro mucho. Ana es un cielo, estupenda, estupenda" ha comentado con una sonrisa.

Además, siendo una de las tertulianas más incisivas de la crónica rosa, Carmen también se ha pronunciado sobre la investigación de 'The New York Times' que vincula a Ana Obregón con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. "Una cosa es conocer a alguien, porque hay un momento que estuvo en un grupo de Hollywood con gente muy conocida del mundo del cine, hizo algún papel o algo, entonces probablemente era una chica muy mona y este fue allí directo. Pero Ana no le hizo ni caso, vamos, le dio puerta, te lo aseguro" ha sentenciado, convendida de que la bióloga nunca tuvo nada con el magnate.

"Ana es así, es internacional. Yo le tengo mucho cariño, siempre, mucho cariño. Ya me estoy convirtiendo en Nati Abascal, os quiero a todos" ha bromeado, incluyendo en ese 'todos' a Ágatha Ruiz de la Prada tras su guerra mediática de los últimos tiempos: "A Ágatha no es que la coja cariño, es que la tengo cariño. El cariño hacia una persona no se va así, cuando la conoces muchos años. Que en un momento de mi vida he podido estar muy enfadada con ella, pero cariño le tengo y le deseo lo mejor" ha confesado conciliadora, reconociendo que si la ve en 2026 le parecerá "estupendo".