APEMYF califica de "error histórico" la reforma del Estatuto Marco tras reunirse con el Ministerio de Sanidad

La Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF) ha rechazado el último borrador del Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad y considera un "error histórico" y una "oportunidad perdida" la reforma del texto impulsada por el departamento que dirige Mónica García, al entender que empeora las condiciones del personal médico y facultativo respecto al estatuto de 2003.

"Sanidad se pone una venda en los ojos para no ver el cambio generacional y la nueva cultural laboral de los jóvenes médicos, que no están dispuestos a todo en aras de la vocación y no aceptan la explotación como moneda de cambio", ha señalado la Agrupación tras reunirse este lunes con Sanidad.

En este sentido, APEMYF augura que la crisis de profesionales se incrementará y los sistemas públicos de salud tendrán dificultades para incorporar nuevos facultativos. "Este Estatuto Marco no da ningún paso adelante para captar y retener al talento médico en el SNS", añade.

Por ello, la Agrupación se reafirma en la necesidad de mantener el conflicto en las calles mediante movilizaciones continuas del colectivo médico y facultativo. "No renunciaremos al Estatuto Médico ni desistiremos de nuestras legítimas reivindicaciones, porque no es solo por nosotros, sino también y sobre todo por mantener la calidad de asistencia y nuestro compromiso para con los pacientes. Porque pacientes somos o seremos todos", resalta la Agrupación.

En cuanto al contenido del borrador, APEMYF apunta que el nuevo marco de relaciones laborales sigue "abandonando a su suerte" a los facultativos del SNS, a los cuales se les continúa obligando a hacer una jornada hasta 10 horas semanales superior que el resto de los colectivos, "no se les garantizan los descansos y siguen sometidos a la discrecionalidad de cada sistema autonómico de salud".

Además, subraya que tampoco resuelve el conflicto abierto por la reclasificación de los grupos profesionales según el sistema europeo de titulaciones derivado del Plan Bolonia. "El nuevo estatuto introduce un clasificación de acuerdo con el Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente (MECU). Los médicos se sitúan en el grupo 8, pero, a efectos prácticos, es una clasificación simbólica, ya que no lleva aparejada una mejora salarial, ni de jornada, ni de carrera profesional", expone la Agrupación.

Para la organización, "como en la mayor parte de las medidas recogidas en el Anteproyecto", se deja todo en manos del desarrollo autonómico y la posterior negociación en las distintas mesas sectoriales. APEMYF sigue defendiendo que la clasificación debe atender también a la responsabilidad sobre usuarios y pacientes, sin conducir a equívocos competenciales.

