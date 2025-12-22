Agricultores griegos bloquean una autopista al norte de Atenas en protesta por el retraso de los subsidios

La acusación lanzada por representantes de los agricultores griegos contra el primer ministro Kyriakos Mitsotakis, a quien señalan por supuesto fraude en torno a subvenciones agrícolas europeas valoradas en 30 millones de euros, ha marcado la más reciente fase de las protestas en el país. Según informó Kathimerini, la manifestación de este lunes reunió a decenas de productores, quienes optaron por bloquear con tractores y otros vehículos agrícolas la entrada de un túnel ubicado en uno de los tramos principales de la autopista que conecta Atenas y Tesalónica. El corte del tránsito, que duró alrededor de cinco horas, forma parte de un ciclo de movilizaciones que se extienden desde hace un mes, intensificando la presión sobre el gobierno griego para que brinde respuestas sobre el manejo de los fondos europeos y agilice el pago de subsidios esenciales para el sector.

De acuerdo con Kathimerini, los agricultores, mediante el bloqueo que se prolongaría hasta las 16:30 del lunes según datos del propio movimiento, manifestaron su rechazo a la supuesta corrupción que pesa sobre la administración estatal. El cierre total de la vía, decretado por las fuerzas de seguridad, tuvo un impacto inmediato sobre la circulación entre el centro administrativo de Grecia y su segunda ciudad en importancia, interrumpiendo el flujo habitual de mercancías y personas en uno de los corredores más relevantes del país. Aunque los organizadores de la protesta han asegurado que no pretendían obstaculizar por completo el tránsito particular, la acción buscó visibilizar la severidad del descontento por demoras y sospechas de malversación en el procesamiento de ayudas rurales.

Kathimerini detalló que la persistencia de los reclamos se debe a la preocupación de los representantes del sector primario por la lentitud y las irregularidades detectadas en la entrega de recursos de origen europeo. Los portavoces de los agricultores han enfatizado que la crisis en el campo se agravó tras circular denuncias públicas sobre el manejo de los subsidios y presuntas desviaciones de fondos por parte de altos funcionarios. Esta situación, según los voceros citados por el medio, repercute directamente en la supervivencia operativa de muchas explotaciones, que dependen de estos pagos para costear insumos y mantener la producción.

El descontento de los productores frente a las promesas presentadas por el primer ministro Mitsotakis responde, señaló el medio, a la falta de resultados concretos en la regularización de los pagos y en la implantación de mecanismos de transparencia que descarten el uso indebido de fondos. Aunque el gobierno ha realizado propuestas formales en diferentes momentos, el liderazgo de los manifestantes mantiene una postura firme de rechazo a aceptar soluciones que no consideren inmediatas y verificables. Los organizadores han anunciado, en declaraciones recogidas por Kathimerini, que tienen previsto extender las acciones de protesta tras la conclusión de las celebraciones navideñas y persistirán en su plan mientras no perciban avances efectivos desde la administración estatal.

El contexto social y político se ha visto impactado por el prolongado ciclo de protestas, que combina bloqueos en puntos estratégicos como el cruce entre Nikaia y Larissa con concentraciones sucesivas en zonas de alta circulación. La coordinación del movimiento ha reafirmado el objetivo de sostener la presión pública a fin de forzar a las autoridades a investigar y corregir la asignación y distribución de recursos. Según el seguimiento de Kathimerini, los responsables de la movilización pretenden fomentar una mayor supervisión institucional, argumentando que la falta de vigilancia favorece la vulnerabilidad económica de comunidades agrícolas enteras, muchas de las cuales enfrentan dificultades para continuar con sus operaciones básicas sin las ayudas comprometidas.

El corte de la autopista y las actividades derivadas de la protesta han producido afectaciones en la rutina logística y comercial de las regiones implicadas, como subrayó el medio griego. Al mismo tiempo, la atención pública se focaliza en la exigencia de esclarecer la legalidad y la transparencia en la utilización de fondos europeos, ante las sospechas de apropiación irregular y el creciente escepticismo acerca de la capacidad del gobierno para supervisar el destino de los recursos comunitarios.

Por parte de las fuerzas del orden, la respuesta ha consistido en cerrar totalmente la carretera afectada, medida que, según Kathimerini, generó tensiones adicionales pero no logró desmovilizar a los manifestantes. Estos reiteran que su principal reivindicación es poner de manifiesto la situación crítica del sector agrícola y garantizar condiciones de supervivencia dignas para los productores. El medio griego recalcó que parte central de la demanda es la instauración de mecanismos nuevos y efectivos de control, con acceso público a la información y auditoría sobre los movimientos y asignaciones de fondos.

La serie de incidentes y reclamos que componen la movilización reflejan la desconfianza de los productores agrícolas griegos en las instituciones gubernamentales encargadas de la gestión de recursos. La coordinación de los agricultores, según detalló Kathimerini, subraya la necesidad de mantener la presión hasta obtener respuestas satisfactorias en torno a su petición de pagos regulares y una vigilancia reforzada de los fondos públicos destinados al sector rural. Las protestas continúan constituyendo un elemento central del escenario político-social, sin señales de un desenlace inmediato ante la falta de avances significativos por parte de las autoridades en las cuestiones planteadas.