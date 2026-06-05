Tana Rivera y Andrés Roca Rey, primera aparición pública en la Maestranza de Sevilla

Viviendo su histora de amor con naturalidad cuando se cumplen tres meses desde que salió a la luz su incipiente relación, Cayetana Rivera y Andrés Roca Rey han dado un paso de gigante y han hecho su primera aparición pública en un escenario tan especial como La Maestranza de Sevilla.

Inseparables, y confirmando que su noviazgo se afianza a pasos agigantados, la pareja ha disfrutado de un plan muy especial junto a Francisco Rivera y Lourdes Montes este jueves en la plaza de toros de Sevilla, asistiendo en familia a la corrida del Corpus encabezada por Morante de la Puebla en el templo del toreo andaluz.

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Minutos después de que el hijo de Carmen Ordóñez y su mujer accediesen al interior del coso, hacían su impactante aparición Tana y Roca Rey, ya que sus seguidores al reconocerle no dudaron en abalanzarse sobre él para inmortalizar el momento. Mientras el torero se daba un baño de masas, su novia, divertida, observaba la escena varios metros por delante, 'enfrentándose' en solitario a las preguntas de la prensa esperando a que su chico atendiese a sus fans.

"Qué barbaridad, ¡lo que se está formando aquí!", ha exclamado entre risas orgullosa del furor que se ha desatado a las puertas de La Maestranza con la aparición de Andrés, totalmente recuperado de la grave cogida que sufrió en el mismo escenario el pasado 23 de abril, y de la que la nieta de la duquesa de Alba fue testigo desde el tendido poco después de confirmarse su relación.

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Asegurando que todo está "muy bien", Tana salió del paso con mucho sentido del humor a la petición de los fotógrafos de que posase junto al peruano: "¿Tú crees que voy a poner hacer algo?" ha comentado señalando la nube de admiradores que rodeaban a su novio. "¿Mi padre ha llegado? ¿Ya está dentro con Lourdes?" ha preguntado a su vez a la prensa, confirmando así su plan en parejas para ver los toros.

Una primera aparición pública con Roca Rey en la que la hija de Eugenia Martínez de Irujo ha derrochado estilo con un vestido largo sin mangas con un favorecedor estampado a franjas verticales en diferentes tonos de marrón, silueta ceñida y falda evasé, que ha combinado con maxi gafas de sol y bolso de piel bicolor en blanco y negro.

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