Moeve transforma 500 estaciones de servicio, un tercio de su red, en poco más de un año de su 'rebranding'

La instalación de paneles solares en una parte considerable de los puntos de servicio, junto con la implementación de tickets digitales que eliminan el uso de papel, forma parte del nuevo enfoque de Moeve orientado a la sostenibilidad, de acuerdo con la información difundida por la propia empresa. Esta estrategia engloba también el lavado de automóviles con productos biodegradables y la ampliación de servicios en sus estaciones, elementos que conforman la renovación de la red y responden a las nuevas demandas de los consumidores. En ese contexto, Moeve anunció que ha modernizado ya quinientas estaciones de servicio en España, Portugal y Andorra, representando aproximadamente un tercio de su red, según informó el grupo en su más reciente balance. Estas transformaciones han sucedido en poco más de un año desde el lanzamiento del plan de rebranding y modernización.

Según detalló Moeve, el proceso de actualización incluye instalaciones que se localizan tanto en núcleos urbanos como en principales vías de alta circulación en diferentes comunidades autónomas de España, así como en territorios de Portugal y Andorra. El avance de la estrategia, comunicó la empresa, ha generado un salto significativo en el reconocimiento de marca, con un aumento de veinte puntos sobre el objetivo inicial. Moeve destacó que este resultado supera las previsiones planteadas al inicio del proceso.

Tal como reportó Moeve, la nueva denominación y la adaptación de la cultura interna han reforzado la posición de la marca frente a su predecesora, especialmente en términos de sostenibilidad, innovación y proximidad con el cliente. Este cambio ha impactado también en el volumen de ventas registrado en las estaciones transformadas y en el interés profesional, con un incremento de candidatos que buscan incorporarse a la organización. Según publicó la compañía, el propósito inicial del proyecto radica en la modernización orientada hacia la movilidad sostenible, con el medio ambiente como eje central.

La infraestructura eléctrica constituye uno de los pilares de la renovación de Moeve. El medio consignó que actualmente dispone de más de doscientos sesenta puntos de recarga ultrarrápida en la península ibérica y Andorra. Todos estos puntos funcionan exclusivamente con energía de origen cien por ciento renovable. Asimismo, estos dispositivos ofrecen una potencia de ciento cincuenta kilovatios, lo que permite recargar hasta el ochenta por ciento de la batería de un vehículo eléctrico en rangos de entre diez y veinte minutos, dependiendo del modelo del automóvil. Moeve precisó que el acceso a los puntos de recarga se mantiene abierto al público sin coste adicional, consolidando su política de apoyo a la electromovilidad.

Moeve también puso de relieve la utilización de energía solar en sus instalaciones, informando que varios puntos de servicio generan parte de la electricidad que consumen gracias a la colocación de paneles fotovoltaicos. Dentro de las innovaciones desarrolladas, la compañía incluyó la digitalización de los tickets de compra, eliminando la emisión de comprobantes en papel y alineando este cambio con los criterios ambientales promovidos desde la nueva identidad corporativa.

La oferta de servicios en las estaciones modernizadas se ha diversificado, detalló la compañía. Entre ellas, figura el sistema “Moeve Wash”, que incorpora un túnel de lavado para automóviles con productos respetuosos del entorno. Otro de los conceptos introducidos han sido los espacios “Moeve Market”, lugares donde se ofrecen productos frescos adaptados a las necesidades diarias de los clientes. Además, se ha implementado la zona “R’spiro”, enfocada en la venta de café y bollería considerada de alta calidad por la empresa.

El negocio se expande hacia nuevos servicios relacionados con la vida cotidiana, ofreciendo envíos de paquetería y entregas a domicilio en sus estaciones. Moeve señaló que esta diversificación busca responder a la demanda creciente de soluciones integradas y adaptadas al ritmo moderno de los consumidores.

En el ámbito de la fidelidad, Moeve comunicó que cerca de tres millones y medio de personas participan en su programa “Moeve gow”, con acceso a ventajas como descuentos y promociones en todos los puntos de la red y comercios aliados. La colaboración estratégica con la energética Naturgy ha permitido que los clientes puedan acogerse al “Plan Multienergy”, un sistema que combina la contratación de electricidad y gas con bonificaciones. Dichas bonificaciones pueden alcanzar hasta treinta céntimos de euro por litro de carburantes tradicionales y hasta quince céntimos de euro por kilovatio hora en recarga eléctrica, dando respuesta a múltiples preferencias de consumo, según informó la empresa.

El impacto del cambio de marca en la percepción pública y entre los usuarios ha sido subrayado por los directivos de Moeve. Pierre-Yves Sachet, director de Mobility en la compañía, declaró que la transformación “avanza con paso firme” y ratificó la prioridad del grupo en ofrecer calidad y personalización en la experiencia de servicio. Sachet manifestó que el espacio renovado aspira a convertirse en un entorno multifuncional dirigido a cubrir las necesidades diarias de los usuarios, más allá de la simple provisión de energía.

Por su parte, José María Solana, director global de marca, expuso que la modificación de la denominación y la cultura interna ha traído resultados positivos. “Hoy, Moeve representa la aspiración del sector para transformar la energía y la movilidad y ya tiene un reconocimiento de marca mayor a la de su antecesora en atributos como sostenibilidad, innovación o cercanía”, sostuvo Solana, según recogió la información corporativa.

El grupo afirmó que el relanzamiento de su imagen y la redefinición de los servicios ofrecidos apuntan a ampliar el abanico de soluciones energéticas para los usuarios. Tal como detalló Moeve, este objetivo responde a la transformación constante en los hábitos de consumo y las expectativas del sector. La compañía asumió que su estrategia de modernización trasciende la mejora de la percepción pública y el posicionamiento de la marca, ya que también persigue consolidar una propuesta de valor enfocada en la sostenibilidad, la digitalización y la adaptación a las tendencias emergentes en movilidad.

Según los resultados publicados por Moeve, los logros alcanzados en materia de reconocimiento de marca, incremento de ventas y atracción de nuevos talentos han permitido acelerar los planes de transformación para el conjunto de la red. El grupo reiteró que en todas estas acciones mantiene como fundamento los criterios ambientales y una apuesta por la tecnología de última generación.