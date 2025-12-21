Agencias

Mario Pascual Vives, el que fuera abogado de Iñaki Urdangarin, opina sobre sus memorias

Tras la entrevista en televisión de Iñaki Urdangarin, en el programa 'Pla seqüncia' de La2 Cat de Jordi Basté, mucho se ha hablado de las palabras que tuvo para su exmujer, la Infanta Cristina, y para sus hijos... sobre todo porque aseguró que el paso por prisión acabó con su historia de amor con la madre de sus hijos.

Europa Press ha hablado en exclusiva con Mario Pascual Vives y ha asegurado que el matrimonio entre Iñaki y Doña Cristina estaba consolidado y que "la impresión que yo he tenido siempre, hasta determinado momento, es que ellos eran una pareja muy fuerte", pero "a partir del momento que él sale de prisión, yo me enteré, al cabo de muchos meses, que la situación se había estropeado".

El exabogado de Urdangarin ha mostrado su pesar por cómo terminó su historia de amor, pero ha confesado que "conozco a su actual pareja y me parece también una persona extraordinaria".

En cuanto a las memorias que publicará el exjugador de balonmano el próximo año, Mario ha asegurado que "sí que recuerdo y haber visto los cuadernos", pero no fue hasta la entrevista de este en televisión cuando se ha enterado que tenía entre manos escribirlas y ha desvelado "el contenido de lo que vaya a escribir lo ignoro porque es algo muy personal".

Por último, ha recordado que estuvo al lado de Iñaki durante su ingreso en prisión y ha confirmado que fueron unos meses muy complicados: "Yo estuve en esos meses, estuve intentando ayudar y hablar de temas jurídicos para preparar todos los temas que había pendientes".

