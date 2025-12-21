Agencias

Macron inaugura la construcción del nuevo portaaviones que reemplazará al buque insignia 'Charles de Gaulle'

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha dado oficialmente por inaugurada la construcción del nuevo portaaviones que acabará reemplazando al buque insignia de la Marina gala, el 'Charles de Gaulle'.

El propio mandatario ya avanzó en febrero de 2023 los planes para la construcción de este buque de nueva generación. Por aquel entonces, medios franceses estimaban, citando fuentes próximas al proyecto, que la última fase comenzaría en torno a 2031.

El objetivo final es que el nuevo portaaviones esté listo para su entrada en acción para el año 2038, como ha confirmado también este domingo en su cuenta de X la ministra de Defensa, Catherine Vautin, el año en que el 'De Gaulle' será decomisado, si bien al portaaviones le espera una evaluación técnica en 2029 que podría determinar una prolongación de su vida útil.

"En esta era de depredadores, debemos ser fuertes para ser temidos, y en particular, fuertes en el mar", ha manifestado el presidente francés en un discurso durante una visita navideña a las tropas francesas destacadas en Abú Dabi (Emiratos Árabes Unidos).

"Por ello, tras un examen exhaustiva y minuciosa, he decidido equipar a Francia con un nuevo portaaviones", ha anunciado Macron sobre un proyecto que "beneficiará directamente a nuestra economía y a los 800 proveedores que participan en su construcción".

Macron, que visitará los astilleros de Chantiers de l'Atlantique en Saint-Nazaire, en febrero de 2026, para mantener una conversación con los proveedores, ha asegurado que "este nuevo portaaviones será un testimonio del poder de nuestra nación: un poder industrial y tecnológico, un poder dedicado a la libertad en los mares y en tiempos turbulentos".

