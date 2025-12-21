La CNMC busca una solución a las objeciones del Consejo de Estado al modelo retributivo de redes eléctricas

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se reunirá este lunes para tratar de buscar una solución de urgencia a las objeciones que ha presentado el Consejo de Estado a la circular sobre el nuevo modelo de retribución de la distribución de las redes eléctricas para el periodo 2026-2031.

El nuevo modelo debe estar aprobado antes del 1 de enero y establece cómo se pagará a las empresas desde 2026 a 2031 por la inversión y operación de las redes de distribución de energía y su adaptación a la transición energética.

El Consejo de Estado ha dado el visto bueno a la circular sobre la metodología de cálculo de la tasa de retribución financiera (TRF) de las redes, pero ha tumbado la relativa al nuevo modelo de retribución de la distribución, al considerar que vulnera la Ley del Sector Eléctrico, ya que establece una limitación de las inversiones en redes eléctricas, una potestad exclusiva del Ministerio de Transición Ecológica.

Los diez miembros del consejo de la CNMC deben encontrar una solución a esta objeción a diez días de que termine el año. El problema es que algunos expertos consideran que cualquier solución adoptada por la CNMC sin trámite de audiencia supondría la nulidad de la norma, al lesionar el derecho de los interesados a presentar alegaciones.

Un vía podría ser impulsar una nueva circular y que esta pasara por todos los trámites. Sin embargo, esto no se podría realizar en los diez días restantes de 2025, por lo que otra posibilidad sería la prórroga del marco actual.

PETICIÓN DE LA ASOCIACIÓN PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

La Asociación para la Transición Energética (ATE) ha pedido a la CNMC que modifique sustancialmente su circular de metodología de cálculo de la retribución de la inversión en redes eléctricas para el siguiente periodo regulatorio y ha mostrado su preocupación por la situación que cree que se está produciendo en la regulación de las inversiones en redes eléctricas en España, un factor que considera capital para la transición energética y descarbonización de la economía.

La asociación argumenta que el Consejo de Estado ha emitido un dictamen a petición de la CNMC en el que se apunta a una contradicción entre lo que dispone la circular del regulador y lo que está siendo desarrollado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, entendiendo esto como una extralimitación de la función de regulación sobre el campo de la política energética.

La ATE defiende que estas conclusiones de la CNMC coinciden con la opinión que esta asociación ya manifestó en los dos procesos de alegaciones realizados en los últimos meses.

Por todo ello, considera necesario que en la reunión de este lunes, 22 de diciembre, la CNMC dé marcha atrás en su proyecto de circular, dado que no existe tiempo material suficiente para hacer una nueva circular y someterla a consulta pública por las modificaciones que se deben producir para que entre en vigor el 1 de enero de 2026.

De esta forma, ATE propone que continúe vigente el actual método de retribución por costes auditados, que, según afirma, "ha funcionado hasta la fecha", y que en los próximos meses se pueda alumbrar una nueva propuesta de circular ajustada a las recomendaciones del Consejo de Estado, al marco de la política energética que impulsa el Ministerio en materia de redes y a la generación de incentivos positivos para acometer las inversiones, tanto actuales como anticipatorias, que cree que la economía española necesita.