Investigan el hallazgo del cadáver de una mujer en un descampado con aparentes signos de violencia

La Policía Nacional ha abierto una investigación a raíz del hallazgo a primera hora de la mañana de este domingo, 21 de diciembre, del cuerpo sin vida de una mujer en un descampado de la zona norte de Málaga capital.

Según han precisado fuentes policiales en un mensaje difundido a los medios, el cadáver, aún sin identificar y que presenta "aparentes signos de violencia", está pendiente de la correspondiente autopsia, habiéndose activado el protocolo judicial.

El Grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial se ha hecho cargo de la investigación, que está recabando información de los hechos para esclarecer todo lo ocurrido, han añadido las mismas fuentes.

