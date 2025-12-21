Fuerzas de EEUU continúan la persecución del petrolero 'Bella-1' cerca de la costa de Venezuela

El petrolero ‘Skipper’ ya había sido objeto de un operativo de interdicción cerca de las aguas de Venezuela el 10 de diciembre, un antecedente que subraya una tendencia a la intensificación de episodios similares en la región. Este contexto regional de repetidas acciones marítimas por parte de las fuerzas estadounidenses quedó patente tras la reciente interceptación del ‘Bella-1’, realizada en aguas internacionales adyacentes al litoral venezolano y que, según informó Bloomberg, multiplicó la tensión diplomática y militar en la zona.

La operación que involucró al ‘Bella-1’ se desarrolló con la participación de la Guardia Costera de Estados Unidos, que abordó el petrolero el domingo por la mañana. De acuerdo con Bloomberg, la intervención de las fuerzas estadounidenses fue posible por la autorización expresa concedida por Panamá, país bajo cuya bandera se encuentra registrado el navío. La acción conjunta contó con el consentimiento legal de las autoridades panameñas, lo que permitió que el accionar de la fuerza naval norteamericana se produjera respetando el paraguas jurisdiccional de Panamá. Sin embargo, la Guardia Costera de Estados Unidos no logró ejercer control completo sobre la embarcación, situación que desencadenó una persecución sostenida en aguas internacionales próximas a Venezuela.

Según consignó Bloomberg, las autoridades venezolanas calificaron inmediatamente el incidente como una violación de su soberanía y manifestaron su intención de llevar el caso ante organismos multilaterales. El gobierno de Nicolás Maduro anunció que planea presentar una denuncia formal en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, solicitando respaldo diplomático y la imposición de sanciones a Estados Unidos por lo que consideran acciones lesivas a la integridad del país. Además, Caracas reiteró su denuncia de que estos operativos constituyen una transgresión al Derecho Internacional y superan las competencias normativas aceptadas internacionalmente, insistiendo en que deben ser reconocidos y sancionados por la comunidad global.

Bloomberg detalló que la intervención sobre el ‘Bella-1’ forma parte de una política sistemática estadounidense dirigida a evitar operaciones marítimas de entidades señaladas por Washington como sancionadas o vinculadas a actividades prohibidas, en especial las relacionadas con el gobierno de Irán. El petrolero es gestionado por la empresa Louis Marine Shipholding Enterprises, la cual había ingresado en junio de 2024 a la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense. Las autoridades de Estados Unidos han acusado a la compañía de apoyar financieramente y de proporcionar respaldo tecnológico a la Guardia Revolucionaria de Irán; esto posicionó al ‘Bella-1’ como uno de los objetivos de mayor prioridad dentro de una ofensiva mayor para limitar el tráfico de combustible y recursos a través del Caribe por parte de actores considerados ilegales o penalizados.

El medio Axios puntualizó que la coordinación legal entre Estados Unidos y Panamá permitió a la Guardia Costera norteamericana proceder en aguas internacionales, expandiendo el argumento jurídico bajo el cual justificó la operación. De esta manera, el incidente representó un caso en el que Estados Unidos actuó como ejecutor del operativo, Panamá como estado abanderante de la embarcación y Venezuela como país ribereño involucrado por la ubicación del suceso. El hecho se encuadra en una tendencia regional marcada por incidentes similares, ya que, según Bloomberg, en diciembre se reportaron al menos tres abordajes o persecuciones a buques cerca del territorio marítimo venezolano: el ‘Skipper’, el ‘Centuries’ —intervenido la noche anterior al episodio del ‘Bella-1’— y el propio ‘Bella-1’.

El gobierno venezolano respondió a estos hechos responsabilizando a Estados Unidos de ejecutar actos de “piratería”, “robo de activos” y “secuestro de tripulaciones” en aguas internacionales. Así lo reflejó una declaración del Ejecutivo de Nicolás Maduro, citada por Bloomberg, en la que Caracas exige que estos episodios no queden sin respuesta y busca que la comunidad internacional reconozca la gravedad de las acciones atribuidas a Washington. Para el gobierno venezolano, la aplicación extraterritorial de las sanciones estadounidenses representa un exceso de poder regulatorio que pone en cuestión la legalidad de las acciones y el respeto al equilibrio de poderes en la región.

La postura estadounidense, expuesta por Bloomberg, sostiene que regulaciones internacionales habilitan la intervención en naves que transportan, financian o apoyan actividades de actores sujetos a sanciones globales. Las autoridades de Estados Unidos defienden que la operación sobre el ‘Bella-1’ siguió una interpretación legal de esas normativas, centrando la justificación en la inclusión de la empresa operadora del navío en listas de sanciones activas y el supuesto nexo con la Guardia Revolucionaria iraní. El fortalecimiento de las tareas de vigilancia y control por parte de Estados Unidos en las rutas marítimas del Caribe se inscribe en una estrategia destinada a bloquear el abastecimiento de recursos hacia estructuras consideradas parte del programa militar y nuclear iraní.

En palabras de Axios, la reacción venezolana ante la intercepción del ‘Bella-1’ incluyó el inicio de gestiones diplomáticas en organismos internacionales para solicitar sanciones y exigir pronunciamientos oficiales. Así, el Ejecutivo de Maduro impulsó una agenda que busca respuestas desde foros multilaterales, insistiendo en la defensa de la soberanía nacional e interpelando la legalidad de las acciones norteamericanas. El gobierno venezolano plantea que la comunidad internacional debe tomar medidas para impedir que estas operaciones se repitan y para reestablecer las reglas del Derecho Internacional en alta mar.

Bloomberg resaltó que la narrativa oficial de Washington insiste en la validez de sus operaciones a partir de acuerdos internacionales y medidas de seguridad colectiva frente al tráfico ilícito y la evasión de sanciones. El despliegue continuado de fuerzas navales estadounidenses en el Caribe, según la misma fuente, afecta la estabilidad del entorno latinoamericano y mantiene el foco en la viabilidad de las intervenciones en aguas internacionales. En cada uno de los incidentes recientes la argumentación jurídica sobre la competencia y el alcance de las sanciones estadounidenses ha sido el núcleo de la disputa entre Caracas y Washington.

El trasfondo de la disputa gira en torno a la interpretación opuesta de las normas que regulan la navegación y el ejercicio de jurisdicción sobre acciones en alta mar. Mientras Washington resalta que las regulaciones internacionales amparan la intervención en barcos involucrados con actores sancionados, Venezuela advierte sobre los riesgos de admitir acciones arbitrarias que puedan vulnerar derechos soberanos y el equilibrio de poder regional.

Según Axios, tanto la evolución de las relaciones bilaterales como el desarrollo de las tensiones en el Caribe dependerán de la respuesta de los organismos multilaterales y del monitoreo de la situación por actores internacionales. Los múltiples episodios recientes han revitalizado el debate sobre la seguridad y el control de las rutas marítimas regionales, exponiendo la aplicación extraterritorial de sanciones estadounidenses como un eje de confrontación diplomática y legal.

De acuerdo con Bloomberg, la reiteración de estos incidentes mantiene al área bajo constante observación internacional y plantea interrogantes sobre el futuro de la cooperación marítima y la resolución de disputas en el Caribe y su entorno latinoamericano.