Fernando Martínez de Irujo, sus palabras tras la fiesta en Madrid

Este fin de semana ha sido uno de lo más especiales para Fernando Martínez de Irujo, quien después de vivir uno de los años más complicados a nivel personal tras diagnosticarle cáncer, reunía a todos sus seres queridos una fiesta en el Nuevo Club Madrid para celebrar que está completamente recuperado.

Una fiesta a la que asistieron grandes amistades y también familiares, como su hermana Eugenia Martínez de Irujo junto a Narcís Rebollo o su sobrina Tana Rivera, quien tiene un estrecho vínculo con él... pero en la que las ausencias han cobrado protagonismo.

Entre las más destacables, ni su hermano Carlos, el actual Duque de Alba, ni su hermano Cayetano asistieron a la cena que ofreció Fernando, lo que llamó especialmente la atención debido a que él es el único que guarda buena relación con todos sus hermanos.

Sin embargo, lejos de darle importancia, Fernando Martínez de Irujo abandonaba la fiesta asegurando que lo han pasado "bien" y que han disfrutado "mucho"... pero evitaba desvelar qué le ha parecido la ausencia de sus hermanos.