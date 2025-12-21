Fernando Martínez de Irujo celebra su recuperación del cáncer con una gran fiesta en Madrid

Fernando Martínez de Irujo ha celebrado este fin de semana una fiesta de Navidad para celebrar con todos los suyos que está completamente recuperado del cáncer que le fue diagnosticado a principios de año y que hizo público hace tan solo unos meses.

Los invitados se dieron cita en el Nuevo Club Madrid donde, según ha publicado 'Mujer Hoy', disfrutaron de un cóctel y una exquisita cena que supervisó personalmente el hijo de la Duquesa de Alba.

Eugenia Martínez de Irujo no se quiso perder esta celebración. Acompañada por su marido, Narcís Rebollo, también contó con la compañía de su hija, Tana Rivera, quien está muy unida a su tío.

Con una sonrisa en su rostro y deseando "brindar" por la salud de su hermano, la hija de la Duquesa de Alba no podía ocultar su felicidad por la recuperación de su hermano, quien tendrá que someterse a revisiones habituales tras haber superado el cáncer y haber acabado con el tratamiento.

Fernando es uno de los pocos miembros de la Familia Alba que goza de buena relación con todos sus hermanos. Siempre discreto con su vida privada, ha sido el único que ha acudido a todos los eventos importantes en el clan y quien ha evitado hacer declaraciones sobre las desavenencias que ha habido en su familia.