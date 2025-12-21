Agencias

Fernando Martínez de Irujo celebra su recuperación del cáncer con una gran fiesta en Madrid

Guardar

Fernando Martínez de Irujo ha celebrado este fin de semana una fiesta de Navidad para celebrar con todos los suyos que está completamente recuperado del cáncer que le fue diagnosticado a principios de año y que hizo público hace tan solo unos meses.

Los invitados se dieron cita en el Nuevo Club Madrid donde, según ha publicado 'Mujer Hoy', disfrutaron de un cóctel y una exquisita cena que supervisó personalmente el hijo de la Duquesa de Alba.

Eugenia Martínez de Irujo no se quiso perder esta celebración. Acompañada por su marido, Narcís Rebollo, también contó con la compañía de su hija, Tana Rivera, quien está muy unida a su tío.

Con una sonrisa en su rostro y deseando "brindar" por la salud de su hermano, la hija de la Duquesa de Alba no podía ocultar su felicidad por la recuperación de su hermano, quien tendrá que someterse a revisiones habituales tras haber superado el cáncer y haber acabado con el tratamiento.

Fernando es uno de los pocos miembros de la Familia Alba que goza de buena relación con todos sus hermanos. Siempre discreto con su vida privada, ha sido el único que ha acudido a todos los eventos importantes en el clan y quien ha evitado hacer declaraciones sobre las desavenencias que ha habido en su familia.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La socimi Ktesios vende 14 inmuebles en Alicante por un valor de 4,4 millones de euros

Ktesios concluye la exitosa cesión de activos como parte de su estrategia para fortalecer el balance, enfocando su próximo esfuerzo inversor en áreas rurales y trabajando hacia alquileres competitivos tras la integración con Mistral Socimi y la desinversión prevista

La socimi Ktesios vende 14

Los médicos de la FPSOMC entregan el Premio de Novela Albert Jovell a Lide Aguirre por 'La vida privada de Piero Garza'

Tras analizar 136 obras, la obra de Aguirre fue elegida por unanimidad por retratar el impacto de la suplantación de identidad en redes sociales dentro de un relato policial intenso, según el jurado, que destacó su notable destreza narrativa

Los médicos de la FPSOMC

España inicia su 39ª Campaña de Investigación Antártica con 28 proyectos científicos

Investigadores españoles desplegarán casi treinta iniciativas científicas en la Antártida, analizando microbiota del suelo y deshielo, colaborando con expertos internacionales y generando datos clave frente al cambio climático mediante la mayor campaña coordinada hasta la fecha por el Comité Polar Español

España inicia su 39ª Campaña

El Plan de reasentamiento cierra 2025 con 817 personas refugiadas, tras la llegada del último grupo de 37 nicaragüenses

España concluye la recepción prevista para este año tras integrar a beneficiarios procedentes de Siria y Nicaragua, un proceso coordinado entre ministerios, organismos humanitarios y entidades sociales que prioriza la protección, la acogida digna y la integración real de quienes llegan

El Plan de reasentamiento cierra

Nike reduce un 32% el beneficio en su segundo trimestre fiscal

El gigante estadounidense reportó una importante baja de ganancias trimestrales, debido al retroceso de ingresos en China y otras regiones, mientras sus directivos destacan el proceso de recuperación y la apuesta por una nueva estrategia global

Nike reduce un 32% el