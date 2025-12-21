Agencias

El primer ministro Albanese es abucheado durante un acto por los 15 asesinados en el atentado de Sídney

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha sido abucheado este domingo durante un acto de homenaje a los 15 fallecidos en el atentado perpetrado el pasado 14 de diciembre contra una fiesta de la Janucá judía en la playa de Bondi de Sídney.

El acto se ha celebrado muy cerca del lugar del atentado con miles de asistentes convocados por la Junta de Representantes Judíos de Nueva Gales del Sur y que han guardado un minuto de silencio a las 18.47 horas, la misma en la que comenzó el ataque de un padre y su hijo que abrieron fuego contra los asistentes a la celebración judía.

El presentador del acto, ataviado con una kipá judía, ha nombrado a las autoridades presentes, incluido el primer ministro Albanese, momento en el que parte de los asistentes han aprovechado para abuchear ostensiblemente. Enseguida el orador ha continuado con otros nombres como el ministro principal de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, o la líder de la oposición, la conservadora Kellie Sloane, ambos aplaudidos por su actitud.

Albanese, que no ha intervenido en el acto, ha sido duramente criticado desde sectores judíos sionistas que vinculan el ataque con el reconocimiento del Estado palestino, una decisión tomada por el primer ministro en medio de la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza que se ha cobrado casi 80.000 vidas. La ofensiva se lanzó en respuesta al ataque de las milicias gazatíes del 7 de octubre de 2023 en el que murieron unos 1.200 israelíes.

"La semana pasada Kellie tomó la decisión de bajar a la playa de Bondi en medio del ataque, de ir al lugar en el que estaba ocurriendo el incidente y de ayudar a heridos y dar refugio a quienes lo necesitaban. Eso es valentía. Eso es valor", ha destacado el presidente de la Junta de Representantes Judíos de Nueva Gales del Sur, David Ossip.

Albanese, por su parte, se ha limitado a publicar un mensaje en su cuenta en X en el que indicado que "esta noche todos estamos unidos como Australianos para rechazar el antisemitismo, para recordar las valiosas vidas que perdimos hace una semana, para estrechar en un abrazo a la comunidad judía de luto". "Esta ha sido una semana negra para Australia, pero jamás permitiremos que el odio nos divida", ha subrayado.

El Gobierno australiano ha declarado esta jornada Día de Refelxión nacional y ha anunciado una revisión de las competencias de las fuerzas de seguridad y los servicios secretos para evitar que pueda repetirse un atentado "insipirado en Estado Islámico" de estas características.

"Examinaremos si las fuerzas de seguridad y agencias de inteligencia tienen las competencias, estructuras, procesos y mecanismos de transmisión de información adecuados para que los australianos estén a salvo tras el terrible atentado terrorista antisemita de la playa de Bondi", ha indicado el Gobierno australiano en un comunicado oficial.

"Esta atrocidad inspirada en Estado Islámico refuerza el cambio del sistema de seguridad en nuestro país. Nuestras agencias de seguridad deben estar en la mejor posición para responder", ha añadido.

A cargo de esta revisión estará el exministro de Defensa, exministro de Asuntos Exteriores y Comercio y exjefe de los servicios secretos Dennis Richardson, que entregará su informe a finales de abril para su publicación.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Mientras, continúan las demandas de la oposición para que se cree una comisión de investigación sobre el atentado, una postura que ha respaldado el dirigente judío Ossip. "En un mundo más justo estaríamos recogiendo los pedazos para comprender lo que pasó la semana pasada", ha planteado.

"Cómo después de dos años de creciente antisemitismo y de advertencias de la comunidad judía y de la Organización Australiana de Inteligencia y Seguridad (ASIO, por sus siglas en inglés) sobre la futura pérdida de vidas pudo ocurrir este atentado terrorista?", ha acusado. "Estamos conmocionados y profunamente entristecidos, pero no estamos sorprendidos. Nos temíamos que este momento estaba a punto de llegar", ha resaltado.

Ossip ha mencionado a Ahmed al Ahmed, un frutero de la zona que desarmó a uno de los atacantes y cuyo nombre ha sido jaleado por los asistentes al acto de este domingo.

"El Señor está cerca de quienes tienen el corazón roto. Hoy estoy con vosotros, mis hermanos y hermanas", ha apuntado el propio Al Ahmed en un mensaje leído por Ossip en el que ha instado a la población a alzarse para crear "una sociedad como la que queremos".

