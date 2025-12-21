El 'Pequeño Nicolás' se da un baño de masas en la noche madrileña

Hace unos meses, el nombre de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como 'Pequeño Nicolás', volvía a acaparar los titulares tras la decisión del Tribunal Supremo de fijar en dos años su pena por un delito continuado de falsedad documental en la causa por engañar al empresario Javier Martínez de la Hidalga.

El Alto Tribunal rebajaba la condena inicial de tres años y cinco meses al absolverle de un delito de usurpación de funciones, por el que tenía que cumplir 17 meses de prisión.

Lejos de los medios de comunicación, alejado de los programas de televisión en los que un día participó, Francisco Nicolás lleva ahora un perfil bajo, pero lo cierto es que su vida social sigue siendo igual de intensa que hace años.

En este contexto, el 'Pequeño Nicolás' se ha dejado ver disfrutando de la noche madrileña y atendiendo a todos los fans que le paraban por la calle para fotografiarse y hablar con él.