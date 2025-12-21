Agencias

El actor William Rush fallece a los 31 años de edad

Guardar

El actor William Rush ha fallecido a los 31 años. Ha sido su madre, la actriz británica Debbie Rush, conocida por su participación en la serie 'Coronation Street', quien ha confirmado la triste noticia.

A través de sus redes sociales, la actriz emitía un comunicado informando que "nuestro hermoso bebé, William, falleció el 17 de diciembre" y asegurando que "como familia estamos profundamente destrozados y no hay palabras que puedan expresar la profunda pérdida que sentimos".

Además, informaba que William "nos dio el regalo más preciado incluso en nuestro momento más difícil al ser donante de órganos", ya que "ha dado esperanza y vida a otras familias, pensando en los demás hasta el final" y destacaba que "su bondad y amor siempre formarán parte de su legado".

"Les pedimos que respeten nuestra privacidad mientras atravesamos este dolor inimaginable. William siempre será querido, siempre lo extrañaremos y estará por siempre en nuestros corazones", sentenciaba.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El CPE apoya a Kini Carrasco y rechaza los insultos recibidos por su apoyo al PP en las elecciones extremeñas

Alberto Durán lamentó las agresiones verbales sufridas por el atleta paralímpico tras sumarse a la lista del Partido Popular en Extremadura, subrayando la importancia del respeto y la inclusión en el ámbito político y social

El CPE apoya a Kini

Oncólogos radioterápicos llaman a garantizar un acceso equitativo a la radioterapia avanzada en todas las CCAA

El presidente de SEOR reivindica como “derecho irrenunciable” que todos los pacientes dispongan de tratamientos innovadores y de calidad, apelando a reforzar el papel de la investigación para situar a España en la vanguardia científica europea

Infobae

Alejandra Rubio entierra definitivamente el hacha de guerra con José María Almoguera con un divertido test

Después de meses distanciados, la nieta de María Teresa Campos confirma que la reconciliación con su familiar avanza exitosamente, priorizando armonía y vínculos familiares tras intercambiar mensajes y participar en un popular programa de entretenimiento televisivo

Alejandra Rubio entierra definitivamente el

Obama vuelve a elegir un tema de Rosalía entre sus canciones favoritas de 2025: 'Sexo, violencia y llantas' de 'Lux'

La admiración del exmandatario estadounidense por la cantante española persiste, sumando su nuevo sencillo a una selecta lista para el próximo año junto a éxitos internacionales, obras cinematográficas reconocidas y publicaciones relevantes del panorama cultural actual

Obama vuelve a elegir un

Firefox será un navegador con IA, pero Mozilla ya prepara un interruptor para desactivar todas las nuevas funciones

La compañía anunció que las próximas incorporaciones tecnológicas se podrán desactivar en su totalidad, tras polémicas por el impacto de la inteligencia artificial y la llegada de Anthony Enzor-DeMeo como nuevo responsable de la firma

Firefox será un navegador con