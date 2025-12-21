(Crónica) El Barça golea camino a cuartos y el Atlético necesita los penaltis en la Copa de la Reina

El Barça goleó (1-6) al Alavés este domingo para avanzar a cuartos de final de la Copa de la Reina Iberdrola, billete que también sacaron Real Sociedad, Madrid CFF y un Atlético de Madrid que necesitó de los penaltis contra el Alhama.

El cuadro azulgrana, y campeón de cinco de las últimas seis Copas, venció con autoridad en el Ciudad Deportiva Luis Compañón. El Barça cumplió en su último partido de 2025, con los goles de Kika Nazareth y Sydney Schertenleib en el primer tiempo.

Antes del descanso, Carmen Sobrón recortó para las vascas, pero la pegada del las catalanas no se detuvo en el segundo tiempo, sin piedad del conjunto de Primera RFEF. Caroline Graham, Clara Serrajordi, completando su gran partido, y dos goles en propia puerta del Alavés dejaron el 1-6 para el campeón.

Mientras, el finalista el año pasado, el Atlético de Madrid, sufrió en Murcia contra un Alhama que aguantó desde el minuto 15 con el 0-1 de Gabriela García. Las locales mandaron el cruce a la prórroga sobre la bocina con el 1-1 de Belén Martínez, y tuvieron ocasiones para ganar ante un Atleti sin Luany por segunda amarilla.

En la tanda de penalti, el Alhama resucitó con el paradón de Soledad Belotto a Macarena Portales, pero fue la portera rojiblanca Patricia Larque quien se convirtió en heroína (4-5) para un Atlético que, después de tres jornadas seguidas sin ganar en la Liga F Moeve, evitó el traspiés copero en su irregular cierre de 2025.

Por otro lado, el Madrid CFF eliminó (3-2) al Eibar con autoridad a pesar de la reacción final de las vascas y con una Bárbara López decisiva. Mientras, la Real Sociedad asaltó Riazor con un contundente 1-4 ante el Deportivo de La Coruña, equipo al que venía de golear también en Liga, con un doblete de Edna Imade.

--RESULTADOS DE LOS OCTAVOS DE FINAL EN LA COPA DE LA REINA.

-Viernes.

CE Europa - Athletic Club 0-3.

-Sábado.

Sevilla - Costa Adeje Tenerife 1-2.

Badalona - Granada 1-0.

Espanyol - Real Madrid 0-4.

-Domingo 21.

Deportivo de La Coruña - Real Sociedad 1-4.

Madrid CFF - Eibar 3-2.

Alavés - FC Barcelona 1-6.

Alhama - Atlético de Madrid 1-1(4-5).