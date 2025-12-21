Casi tres millones de refugiados afganos han sido expulsados de Irán y Pakistán en 2025

La precariedad en la vida de miles de afganos retornados forzadamente a su país ha quedado reflejada en el deterioro del sistema de asistencia y protección, que se ha visto sobrepasado ante la reciente y masiva oleada de expulsiones. El medio original reportó que, según estimaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), cerca de tres millones de refugiados afganos han sido obligados a regresar desde Irán y Pakistán en el transcurso de 2025. La mayoría atraviesa situaciones de vulnerabilidad extrema que incluyen abusos, inseguridad y exposición a desastres naturales, mientras la ONU demanda una respuesta internacional inmediata para evitar la ampliación de la crisis humanitaria en la región.

De acuerdo con el informe de ACNUR citado por el medio, aproximadamente 2,8 millones de desplazados afganos retornaron contra su voluntad desde Pakistán e Irán durante el presente año, siendo la falta de documentación válidamente expedida una característica predominante en la población retornada. Este panorama se agravó tras la implementación de políticas migratorias restrictivas: en Pakistán entró en vigor en abril la nueva fase del Plan de Repatriación para Extranjeros Ilegales (IFRP), dirigido principalmente a forzar la salida de residentes afganos indocumentados; simultáneamente, en Irán comenzó en marzo un programa acelerado de retorno que, según el informe, afectó a más de dos millones de afganos. Ambas estrategias han situado a quienes regresan en condiciones de inseguridad tanto física como social.

La ofensiva ejercida por las autoridades de Pakistán e Irán ha sido descrita por ACNUR como una "ofensiva sin cuartel" hacia los afganos sin estatus regular, intensificándose especialmente durante los meses recientes, detalló el medio. Las operaciones han consistido en una serie de controles, detenciones y deportaciones ejecutadas de manera sistemática, generando situaciones de abuso y trato degradante constatadas por la agencia de la ONU en el caso de Irán, donde se denunció que los repatriados sufren limitaciones y tratos indignos durante el proceso de retorno.

Pakistán representa uno de los contextos más peligrosos para los repatriados, de acuerdo con ACNUR, debido a la existencia de focos de violencia y la presencia activa de grupos armados a lo largo de la frontera con Afganistán. El medio original recordó el episodio registrado a mediados de octubre, cuando se produjo un cruce de bombardeos que puso de relieve la persistente inseguridad en esa región. Dentro de Afganistán, la capacidad de las provincias para recibir y atender a los retornados se encuentra superada, en gran parte, por la falta de recursos, infraestructuras y servicios esenciales, indicó ACNUR citado por el medio.

El trayecto hacia Afganistán acarrea riesgos adicionales asociados a fenómenos naturales. ACNUR consignó que los refugiados se enfrentan a terremotos en Irán y, tras llegar a Afganistán, quedan expuestos a sismos como el que afectó el norte del país en noviembre, mientras que las inundaciones en Pakistán complican el retorno seguro de quienes cruzan la frontera. Estas circunstancias incrementan el peligro y dificultan la reintegración de los expulsados en las áreas de destino.

El regreso masivo de afganos ha generado a su vez situaciones de desplazamiento interno dentro del propio Afganistán. Muchas de las personas retornadas abandonaron el país por temor a represalias bajo el régimen talibán, que controla el gobierno desde 2021. Según expuso el medio, las comunidades locales en Afganistán experimentan dificultades para absorber a una población que requiere acceso a vivienda digna, protección y oportunidades mínimas para reconstruir sus vidas, en un contexto en que los servicios sociales ya enfrentaban limitaciones significativas.

La emergencia humanitaria que atraviesa Afganistán se intensifica ante la limitada disponibilidad de recursos y la insuficiencia de fondos internacionales. Frente a esto, ACNUR solicitó 250 millones de euros destinados a suministrar refugio temporal, artículos de primera necesidad y servicios de protección, tanto para las familias que atraviesan el proceso de retorno como para aquellas que ya se encuentran en territorio afgano, de acuerdo con lo reportado por el medio original. La agencia alertó que, sin una intervención internacional rápida, la combinación de retornos en masa, carencias estructurales en los países vecinos y falta de financiamiento podría agravar la situación.

Según datos del Ministerio de Refugiados y Repatriación de Afganistán, publicados por el medio, seis millones de afganos permanecen fuera del país, principalmente en Irán y Pakistán y en su mayoría sin documentación que les permita acceder a derechos básicos. Diversas autoridades y organismos internacionales han coincidido en la preocupación de que un aumento en los retornos sin planificación pueda ejercer una mayor presión sobre la limitada capacidad de respuesta que tiene actualmente el Estado afgano para acoger e integrar a la población desplazada.

El impacto de la repatriación obligada trasciende a las personas devueltas, ya que también afecta a las comunidades receptoras en Afganistán. Estas localidades deben afrontar los desafíos adicionales que implica la llegada de miles de personas necesitadas de servicios esenciales, seguimiento médico, acceso a educación, seguridad y opciones laborales, en un contexto donde el Estado y la ayuda internacional resultan insuficientes para cubrir la demanda. La ONU instó, según consignó el informe reproducido por el medio, a una acción solidaria y coordinada que articule los esfuerzos multilaterales destinados a responder a la crisis humanitaria y evitar un agravamiento de la emergencia en la región.